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Чистый вторник 2020: что нужно и нельзя делать

Чистый вторник 2020: что нужно и нельзя делать
18:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Чистый вторник – второй день Страстной седмицы (последней недели Великого поста). В церковной традиции его принято называть Великим вторником.

Страстная неделя в 2020 году выпадает на период с 13 по 19 апреля. Это седьмая и последняя неделя Великого поста, который завершается Пасхой. В православии Страстная неделя является самой важной в году, она посвящена последним дням жизни Христа на земле, Его страданиям, распятию, смерти на кресте и погребению.

В Великий вторник, что припадает в 2020 году на 14 апреля, Церковь вспоминает последнюю проповедь Иисуса Христа в Иерусалимском храме, во время которой Он обличил фарисеев и книжников в лицемерии, тщеславии и властолюбии.

Великий вторник стоит начать со службы в церкви, где вспоминаются притчи, поведанные Иисусом в Иерусалимском храме: о дани кесарю, о воскресении мертвых, о десяти девах и талантах, о Страшном суде и кончине мира. Также церковь вспоминает о разоблачении Иисусом книжников и фарисеев.

В Великий вторник принято перебирать всю одежду, выбрасывать ненужную, стирать, гладить, подшивать, а также готовить наряд к Пасхе.

В этот день нельзя думать о плохом, ругаться, сквернословить. Нельзя петь, танцевать, веселиться.

Страстная неделя 2020 – что можно и что нельзя делать по дням

Приметы в Великий вторник

– Если в Великий вторник сыро – это к урожаю грибов.

– Чтобы животное не болело весь год, его нужно умыть талым снегом в Великий вторник.

– С этой же целью на заре можно напоить скот и домашних животных соченым молоком.

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Все по теме:

Традиция, Страстная седмица, Страстная неделя, Обряд, Великий вторник, Чистый вторник, Чистый вторник 2020.
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