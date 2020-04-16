Итоги дня 15 апреля: Карантин в Украине, перенос сроков ВНО и призыва в армию

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 апреля
На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.
В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Власти выделят средства на выплату повышенных окладов медикам, которые борются с COVID-19
Кабинет Министров Украины принял решение выделить регионам субвенцию из государственного бюджета, которая пойдет на доплату медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.
Конец учебного года и ВНО 2020
Сроки проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в этом году зависят от завершения введенного из-за коронавируса карантина, у Министерства образования и науки Украины есть несколько вариантов его проведения.
Учебный год в школах закончится не позже 1 июля, за исключением выпускников 11 класса.
Армия 2020: В Украине перенесли сроки призыва
В Украине из-за карантина перенесли военный призыв на срочную службу в армию с апреля-мая на май-июль 2020 года.
"Тишина" на Донбассе: ОБСЕ фиксирует уменьшение количества нарушений
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе за первые три месяца текущего года.
Электронный загранпаспорт: В Украине запустили экспериментальный проект
Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял постановление о реализации экспериментального проекта электронной версии внутреннего и заграничного паспортов на портале государственных услуг "Дія".
В масках, без рукопожатий: Зеленский провел встречу с послами трех стран
Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у послов Сербии Аци Йовановича, Кубы - Натачи Диас Агилеры и Казахстана - Дархана Калетаева.
K2 Promotions Ukraine хочет подписать Хижняка
Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Александр Красюк рассказал о желании подписать лидера любительской сборной Украины по боксу Александра Хижняка. Промоутер утверждает, что желание – обоюдное.
UFC планирует вернуться 9 мая
В сильнейшем ММА-промоушене работают над возвращением.
Милевский попал в сборную четвертого тура чемпионата Беларуси
Форвард Артем Милевский отметился результативным действием за свою команду.
Звезды Ювентуса Дибала и Матюиди излечились от коронавируса
Два игрока Ювентуса выздоровели от коронавируса.
Теннисные рейтинги будут "заморожены" на период пандемии коронавируса
Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) в комментарии подчеркнули, что все данные в рейтингах остаются без изменений с 16 марта 2020 года.
Опубликованы новые официальные фото королевы Дании Магрете II
Вместе с королевой позируют ее 51-летний сын кронпринц Фредерик и внук 14-летний принц Кристиан.
Снимок украинского фотографа попал на разворот National Geographic (Фото)
Снимок одесского фотографа Евгения Самученко появился на развороте майского выпуска британского издания о путешествиях National Geographic Traveller.
Каннский кинофестиваль 2020: организаторы планируют провести мероприятие в ином формате