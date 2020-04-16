Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Ради своих близких и родных": глава Минздрава призывает украинцев отпраздновать Пасху дома
"Ради своих близких и родных": глава Минздрава призывает украинцев отпраздновать Пасху дома
Обязательная термометрия: с четверга меняются правила въезда в Киев
C четверга меняются правила въезда в Киев
Беринчик должен был драться в Лондоне
Беринчик должен был драться в Лондоне
Защитная маска из подручных средств: Эллен Дедженерес показала мастер-класс на карантине (Видео)
Эллен Дедженерес сделала защитную маску из подручных средств (Видео)

Поминальные дни переносятся: в Хмельницком закроют кладбища

Поминальные дни переносятся: в Хмельницком закроют кладбища
00:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Хмельницком закроют кладбища на пасхальные и поминальные дни.

В Хмельницком закроют кладбища на время пасхальных и поминальных дней.

Об этом сегодня заявил городской голова Александр Симчишин во время онлайн-брифинга с журналистами.

По словам мэра, кладбища станут недоступными для посетителей 19-20 апреля (Пасха) и 25-26 апреля.

"Калитки и ворота, где это возможно, будут закрыты. На них повесим информационные таблички о том, что поминальные дни переносятся на 6 июня", - отметил он.

Пасха 2020: в регионах паски начали освящать прямо перед продажей

Симчишин добавил, что за нарушения правил карантина предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 до 34 тысяч гривень.

По последним данным, в Хмельницком правоохранители составили 16 протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кладбища, Хмельницкий, Карантин, Александр Симчишин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
02 "Броня" для легких: лучшие продукты для укрепления дыхательной системы
03 Игроки Олимпика пожизненно дисквалифицированы
04 Чистый четверг 16 апреля: что можно и что нельзя делать в этот день
05 В Украине растет число зараженных коронавирусом: данные Минздрава
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 15 апреля
Поминальные дни переносятся: в Хмельницком закроют кладбища
Поминальные дни переносятся: в Хмельницком закроют кладбища
Украина договорилась с МВФ о новой программе финансирования
Украина договорилась с МВФ о новой программе финансирования
Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь