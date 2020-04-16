Поминальные дни переносятся: в Хмельницком закроют кладбища

Новости Украины:В Хмельницком закроют кладбища на пасхальные и поминальные дни.

В Хмельницком закроют кладбища на время пасхальных и поминальных дней.

Об этом сегодня заявил городской голова Александр Симчишин во время онлайн-брифинга с журналистами.

По словам мэра, кладбища станут недоступными для посетителей 19-20 апреля (Пасха) и 25-26 апреля.

"Калитки и ворота, где это возможно, будут закрыты. На них повесим информационные таблички о том, что поминальные дни переносятся на 6 июня", - отметил он.

Симчишин добавил, что за нарушения правил карантина предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 до 34 тысяч гривень.

По последним данным, в Хмельницком правоохранители составили 16 протоколов по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.