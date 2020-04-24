Итоги дня 23 апреля: COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине, особенности ВНО 2020

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля

В Украине и мире усиливается борьба с коронавирусом. Кабмин продлил карантин до 11 мая, а Евросоюз выделяет Украине на борьбу с пандемией 1,2 млрд евро.

На 23 апреля в Украине зафиксировали 578 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 7 170.

Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в мире достигло почти 2,63 миллиона человек. В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 183 283 человека. При этом вылечились от недуга 710 285 человек.

Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.