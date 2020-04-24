Итоги дня 23 апреля: COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине, особенности ВНО 2020

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
В Украине и мире усиливается борьба с коронавирусом. Кабмин продлил карантин до 11 мая, а Евросоюз выделяет Украине на борьбу с пандемией 1,2 млрд евро.
На 23 апреля в Украине зафиксировали 578 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 7 170.
Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в мире достигло почти 2,63 миллиона человек. В результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 183 283 человека. При этом вылечились от недуга 710 285 человек.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Президент: У нас есть четкий план выхода из карантина
Президент Украине Владимир Зеленский поддерживает решение правительства продлить карантин до 11 мая.
Президент Украины заявил, что в стране уже начались испытания препарата от коронавируса.
МИД РФ вернул ноты Украины касательно оккупированного Москвой Крыма
Россия вернула Украине две ноты по поводу оккупированного Крыма, рассказала на брифинге в Москве директор Департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова.
Ситуация с пожарами в Украине
В Киевской области замечен еще один пожар. В селе Требухов Броварского района заметили пожар сухой травы и растительности.
В ГСЧС дали отчет о количестве пожаров в Зоне отчуждения и Житомирщине.
В Укргидрометцентре дали отчет о ситуации с пожарами в Киевской области.
В Киевской области неподалеку от столицы возник новый лесной пожар - пламя заметили в десятках километров от города.
Дистанция, маски и отсрочка для больных COVID-19: в МОН рассказали особенности ВНО 2020
Министерство образования и науки назвало особенности проведения нынешнего внешнего независимого оценивания.
В Раде продолжают рассматривать поправки в "банковский" законопроект
Комитету Рады осталось рассмотреть более 10 тысяч поправок "антиколомойский" законопроект.
Служба занятости смягчила условия получения помощи безработными, уволенными по собственному желанию
Государственный центр занятости усилил социальную поддержку безработным, уволенным по собственному желанию и упростил условия получения помощи.
Олимпийская чемпионка решила стать врачом из-за коронавируса
В 33 года норвежская лыжница объявила о завершении спортивной карьеры. В последнем сезоне Якобсен впервые с 2014 года попала в топ-5 общего зачета Кубка мира.
УЕФА перенес женский Евро-2021
УЕФА объявил о переносе на год женского чемпионата Европы-2021.
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Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что Виткова уходит из биатлона. Вскоре 31-летняя чешка впервые станет матерью.
УЕФА сохранил название Евро-2020 для перенесенного чемпионата Европы 2021 года
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение, что после переноса проведения чемпионата Европы-2020 на лето 2021 года турнир сохранит прежнее название.
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Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink.
Кейт Миддлтон поделилась умилительными снимками 2-летнего принца Луи
В четверг, 23 апреля, младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи исполняется два года.
Умерла Ширли Найт, дважды номинированная на "Оскар"
Голливудская актриса Ширли Найт, дважды номинированная на премию Оскар, скончалась в США в возрасте 83 лет.
Docudays UA в формате онлайн: дата и программа кинофестиваля
В связи с введением в Киеве карантина для профилактики распространения коронавируса, кинофестиваль о правах человека Docudays UA пройдет онлайн.
На рисунок Бэнкси "надели" защитную маску
Авторы обновлённой версии изображения решили таким образом напомнить горожанам о важности личной защиты во время пандемии коронавируса.