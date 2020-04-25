Итоги дня 24 апреля: COVID-19, план выхода из карантина, увольнение Нефедова и Верланова

1 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 апреля На 24 апреля в Украине зафиксировали 477 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 7 647. В мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2 725 035 человек, 191 047 умерли, 745 813 выздоровели. Телеграф ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 Выход из карантина Кабинет министров представил пять этапов выхода из карантина и план снятия введенных ранее ограничений в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной болезни Covid-19.

5 Борьба с "поправочным спамом" Народные депутаты отклонили все проекты постановлений, которыми предлагалось отменить решение Верховной Рады о принятии закона о внесении изменений в Регламент ВР относительно рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок.

6 Снижение цены на газ Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 мая понижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 15,4% по сравнению с апрелем – до 3421 грн с 4046 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), сообщается на сайте компании.

7 Новый глава Ивано-Франковской ОГА Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Федорива председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. Об этом говорится в президентском указе №155 от 24 апреля.

10 Санкции против РФ Курт Волкер рассказал, что даже если этого пожелает Трамп, США не снимут санкции с России.

11 МИД Украины и Люксембурга Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн подтвердили намерение подписать Соглашение об экономическом сотрудничестве между Украиной и Люксембургом.

12 Завершение карьеры Экс-игрок национальной сборной Украины, харьковского "Металлиста", донецкого "Шахтера" и луцкой "Волыни" Марко Девич объявил в #залишайсязФутболом о завершении карьеры.

13 Дата выборов президента УПЛ В связи с постановлением Кабинета министров Украины о продлении карантина в стране до 11 мая дирекция УПЛ решила провести выборы президента Украинской Премьер-лиги 25 мая — сообщил официальный сайт организации.

14 Подготовка к возвращению Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон объявил, что готовится к возвращению на ринг.

16 Операция на лодыжке Полузащитник Баварии Фелипе Коутиньо перенес операцию на правой лодыжке. Бразильцу удалили незакрепленные фрагменты суставов, которые его беспокоили.

17 Жертва коронавируса От осложнений коронавируса скончался 35-летний американский рэпер Фред Годсон (Фредерик Томас). 6 апреля музыкант сообщил в Twitter, что находится на искусственной вентиляции легких.

18 Первый за 8 лет клип Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустила сингл.

20 Новая функция Популярная соцсеть Instagram запустила в Украине новую функцию для заказа еды онлайн. Чтобы добавить опцию "заказ еды" в профиль, нужно обновить приложение до самой свежей версии.