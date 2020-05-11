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ВМС Украины набирает экипажи для катеров типа Island

ВМС Украины набирает экипажи для катеров типа Island
23:48 Пн, 11 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: МОУ

Новости Украины:В ВМС начали набор в экипаж патрульных катеров класса Island.

В ВМС формируют новые экипажи для будущих патрульных катеров класса Island.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В Вербовочном центре ВМС ВСУ продолжается набор кандидатов из числа военнослужащих и военнообязанных запаса на военную службу по контракту на должностях рядового и старшинского состава на катерах типа Island. Следовательно, формируются новые экипажи для будущих патрульных катеров Береговой охраны США, которые в следующем году войдут в боевой состав ВМС ВСУ", - отмечается в сообщении.

Предпочтение будет отдаваться кандидатам в возрасте до 35 лет со знанием английского языка.

После завершения формирования экипажей на базе Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия" начнется курс по углубленному изучению английского языка. Предполагается, что кроме изучения иностранного языка, личный состав пройдет усиленную подготовку на базе Учебного центра ВМС ВСУ. Моряки будут совершенствовать штурманскую подготовку, тренироваться на современных учебно-тренажерных комплексах и изучать материальную часть катеров класса Island.

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После завершения языковой подготовки в Одессе военные моряки отправятся для проведения дальнейшего обучения в г. Балтимор (США), где по плану будет проходить теоретическая и практическая подготовка экипажей и фактические выходы в море непосредственно на борту катеров класса Island. В дальнейшем эти катера передислоцируют в Украину.

В ноябре прошлого года в боевой состав ВМС ВСУ вошли первые два патрульных катера класса Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск". Эти катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Черного моря.

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ВМС ВСУ, Минобороны, ВСУ, Island.
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