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Украинские полярники возвращаются домой и будут помещены на обсервацию

Украинские полярники возвращаются домой и будут помещены на обсервацию
10:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Полярники 24-й антарктической экспедиции вернутся в Украину на следующей неделе и будут помещены на обсервацию.

 Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции вернутся домой на следующей неделе, после чего будут помещены на двухнедельную обсервацию, сообщает Министерство образования и науки Украины в пятницу.

"Несмотря на сложные карантинные ограничения, из Чили в Украину удалось отправить участников летней 24-й Украинской антарктической экспедиции. Вместе с ними домой возвращаются члены сезонного отряда, которые работали на станции "Академик Вернадский" несколько месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что полярники вылетели из аэропорта города Сантьяго в ночь с 14 на 15 мая (по киевскому времени). В начале следующей недели ожидается их прибытие в Киев.

На пути в Антарктиду: Украинские полярники завершили обсервацию в Чили (Фото)

По возвращении в Украину полярники пройдут 2-недельную обсервацию, как и положено по закону. Сейчас планируется, что они будут находиться дома на самоизоляции, установив специальное приложение "Действуй дома".

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Все по теме:

Чили, Антарктика, Академик Вернадский, Полярники, 24-я Украинская антарктическая экспедиция.
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