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Разумков рассказал, почему ВР не поддержала обращение к парламентам мира

Разумков рассказал, почему ВР не поддержала обращение к парламентам мира
23:58 Сб, 16 Май 2020 Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Дмитрий Разумков прокомментировал провал решения об обращении к парламентам мира к 75-й годовщине окончания Второй мировой.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков (фракция “Слуга народа”) рассказал, как ВРУ ранее на этой неделе провалила проект постановления об обращении к парламентам мира к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

“Это было решение парламента. Это постановление не было поддержано. Я думаю, что так, как 8 и 9 мая воспринимаются в обществе ... И, пожалуй, парламент так же отражает настроения общества. Народные депутаты принимали решение, исходя из своей личной позиции, с позиции тех людей, которых они представляют в парламенте. Случилось так, как случилось”, — заявил он.

При этом он исключил возможность нового голосования, чтобы все-таки принять это обращение.

“К сожалению, нет такого механизма, как переголосование постановления. В этом парламенте ни разу ни один законопроект или постановление два раза на голосование не ставились. Я считаю, что это не соответствует регламенту. И я благодарен коллегам, что они меня в этом поддерживают. Даже если мне очень не нравится, когда проваливается, как вы выразились, тот или иной законопроект, — и такие примеры, когда, я считаю, он должен быть принят, а он не набирает голосов, иногда не набирает голосов очень немного, ибо примеры, когда одного, двух голосов не хватало, — но это не повод для того, чтобы мое личное желание было выше, чем регламент Верховной Рады Украины. Я не буду ставить на повторное голосование, находя какие-то аргументы, что кто-то не успел, кто-то проголосовал. Все должны работать. Я на своем месте как председатель Верховной Рады, народные депутаты ... А если запустить этот механизм, то мы снова увидим 10, 15, 17 голосований за тот законопроект, который очень-очень надо протолкнуть”, — заявил Разумков.

Напомним, 13 мая парламент не поддержал проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к национальным парламентам иностранных государств, международных организаций и их парламентских ассамблей по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе 1939-1945 годов. В тот день за включение проекту постановления в повестку дня проголосовали 279 депутатов, за рассмотрение его по сокращенной процедуре 247 депутатов — а за одобрение самого постановления только 200 народных депутатов, и, таким образом, это решение не было принято.

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ВР, Рада, Дмитрий Разумков.
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