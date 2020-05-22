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У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления
08:44 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Николай в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

По смыслу имя Николай тождественно имени Никодим. В разных странах Европы у этого имени есть аналоги. Во Франции – Никола, Кола, в Венгрии – Миклош, в Германии – Николаус, в Скандинавии – Никлас.

Сокращённые обращения к Николаю в Европе стали самостоятельными именам – Клаус, Нильс. Употребляемые в России ласковые обращения Никола, Микола также приобрели независимость и самостоятельность. Обращение Ник в Европе также является самостоятельным именем.

От имени Николай образовано несколько женских имён. В разных странах девушек будут звать Николетта, Николь, Никулина, Колетта, Класина, Николя, Николаса и другие имена.

Святой Николай считается покровителем мореплавателей, рыбаков, путешественников и торговцев. Он также покровительствует таким государствам как Россия, Греция, острову Сицилия, городам Амстердам, Ливерпуль, Неаполь, Луцк, Плимут, Портсмут, Фрибург и Парижскому университету. Для имени Николай будут указаны православные именины. Католические именины Николая – смотрите имя Нильс.

Николай по своей сути очень скрытный человек. Он всегда стремится к движению вперёд, абсолютно не обращая внимания на окружающих. Никогда нельзя обладать точной уверенностью в том, что на данный момент задумал Николай. Мотивы его поступков часто остаются загадкой. При этом такой человек наделён самообладанием. Крайне мало вещей, которые могли бы по-настоящему задеть его достаточно чёрствую душу. На сложившиеся в обществе условности он смотрит отчасти свысока, при этом исправно их соблюдая. Несмотря на внешнее дружелюбие, Николай постоянно всё анализирует. Случаются моменты, когда в нём проявляется агрессия. В тоже время ему, как и всем, необходима забота. Если он чувствует проявление к себе доброты, то отвечает тем же.

Обычно судьба Николая складывается не просто. Его молодость чаще проходит бурно, а с годами перерастает в монотонный быт. Когда у обладателя этого имени появляются внуки, он начинает уделять им много времени. Стоит отметить, что некоторые мужчины с именем Николай способны неожиданно изменить свою судьбу.

Николай достаточно эгоистичный человек с консервативными убеждениями. В жизни он не использует свою интуицию, а полагается на личные умозаключения. Такого мужчину нельзя назвать коммуникабельным. Он достаточно умён и сообразителен, но обычно явно не показывает своих способностей. Николаю свойственны неординарные решения.

В жизни Николай проявляет строгость не только к окружающим его людям, но и к самому себе. Если он видит в ком-либо обманщика, то сразу теряет к нему какое-либо уважение. Непорядочный человек никогда не станет другом Николая.

Николай способен полностью посвятить себя работе, совершенно не жалея себя. В коллективе его ценят. Если обладатель этого имени займёт руководящий пост, то становится достаточно жёстким. При необходимости он способен овладеть любыми навыками.

Поздравления

Твой Ангел-хранитель – святой Николай,

Ты чествуй его и добром поминай:

Святой у тебя – чудотворец, как Бог.

И имя свое для тебя приберег.

В твой день именинный тебя поздравляем,

Здоровья, чудес всяко-разных желаем.

Будь, Коленька, счастлив, удачлив, любим

И Ангелом имени вечно храним!

***

Николай, спешу поздравить

И удачи пожелать,

Цели значимые ставить,

Их упрямо достигать.

Счастье пусть тебя окружит,

Греет чувство сердце пусть,

Никогда пусть не зацепят

Твою душу боль и грусть.

***

Николай, с Днем ангела! Успехов!

К счастью отыщи свою дорогу.

Презирай препятствия, помехи,

У тебя ведь силы воли много.

Пусть тебя удача вдохновляет,

К лучшему все будут перемены,

Кубок победителя сияет,

Ты его получишь непременно!

***

Будь вечно молод, Николай,

И никогда не унывай.

Пускай во всём тебе везет,

Пускай во всём пребудет взлет.

Здоровье крепким будет пусть,

Пусть стороной обходит грусть.

Желаю я тебе добра,

Любви и счастья, и тепла.

***

Николай, будь имени достоин.

Это имя — царское во всем.

Победитель, и борец, и воин,

Ты судьбой своей не побежден.

Будь здоров и счастлив, Николай,

И своих позиций не сдавай.

***

В именины Николаю

Я от всей души желаю:

Всех, что есть на свете, благ,

Мира, счастья и тепла,

Пусть сбываются мечты,

Что загадываешь ты.

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