У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления

По смыслу имя Николай тождественно имени Никодим. В разных странах Европы у этого имени есть аналоги. Во Франции – Никола, Кола, в Венгрии – Миклош, в Германии – Николаус, в Скандинавии – Никлас.
Сокращённые обращения к Николаю в Европе стали самостоятельными именам – Клаус, Нильс. Употребляемые в России ласковые обращения Никола, Микола также приобрели независимость и самостоятельность. Обращение Ник в Европе также является самостоятельным именем.
От имени Николай образовано несколько женских имён. В разных странах девушек будут звать Николетта, Николь, Никулина, Колетта, Класина, Николя, Николаса и другие имена.
Святой Николай считается покровителем мореплавателей, рыбаков, путешественников и торговцев. Он также покровительствует таким государствам как Россия, Греция, острову Сицилия, городам Амстердам, Ливерпуль, Неаполь, Луцк, Плимут, Портсмут, Фрибург и Парижскому университету. Для имени Николай будут указаны православные именины. Католические именины Николая – смотрите имя Нильс.
Николай по своей сути очень скрытный человек. Он всегда стремится к движению вперёд, абсолютно не обращая внимания на окружающих. Никогда нельзя обладать точной уверенностью в том, что на данный момент задумал Николай. Мотивы его поступков часто остаются загадкой. При этом такой человек наделён самообладанием. Крайне мало вещей, которые могли бы по-настоящему задеть его достаточно чёрствую душу. На сложившиеся в обществе условности он смотрит отчасти свысока, при этом исправно их соблюдая. Несмотря на внешнее дружелюбие, Николай постоянно всё анализирует. Случаются моменты, когда в нём проявляется агрессия. В тоже время ему, как и всем, необходима забота. Если он чувствует проявление к себе доброты, то отвечает тем же.
Обычно судьба Николая складывается не просто. Его молодость чаще проходит бурно, а с годами перерастает в монотонный быт. Когда у обладателя этого имени появляются внуки, он начинает уделять им много времени. Стоит отметить, что некоторые мужчины с именем Николай способны неожиданно изменить свою судьбу.
Николай достаточно эгоистичный человек с консервативными убеждениями. В жизни он не использует свою интуицию, а полагается на личные умозаключения. Такого мужчину нельзя назвать коммуникабельным. Он достаточно умён и сообразителен, но обычно явно не показывает своих способностей. Николаю свойственны неординарные решения.
В жизни Николай проявляет строгость не только к окружающим его людям, но и к самому себе. Если он видит в ком-либо обманщика, то сразу теряет к нему какое-либо уважение. Непорядочный человек никогда не станет другом Николая.
Николай способен полностью посвятить себя работе, совершенно не жалея себя. В коллективе его ценят. Если обладатель этого имени займёт руководящий пост, то становится достаточно жёстким. При необходимости он способен овладеть любыми навыками.
Поздравления
Твой Ангел-хранитель – святой Николай,
Ты чествуй его и добром поминай:
Святой у тебя – чудотворец, как Бог.
И имя свое для тебя приберег.
В твой день именинный тебя поздравляем,
Здоровья, чудес всяко-разных желаем.
Будь, Коленька, счастлив, удачлив, любим
И Ангелом имени вечно храним!
***
Николай, спешу поздравить
И удачи пожелать,
Цели значимые ставить,
Их упрямо достигать.
Счастье пусть тебя окружит,
Греет чувство сердце пусть,
Никогда пусть не зацепят
Твою душу боль и грусть.
***
Николай, с Днем ангела! Успехов!
К счастью отыщи свою дорогу.
Презирай препятствия, помехи,
У тебя ведь силы воли много.
Пусть тебя удача вдохновляет,
К лучшему все будут перемены,
Кубок победителя сияет,
Ты его получишь непременно!
***
Будь вечно молод, Николай,
И никогда не унывай.
Пускай во всём тебе везет,
Пускай во всём пребудет взлет.
Здоровье крепким будет пусть,
Пусть стороной обходит грусть.
Желаю я тебе добра,
Любви и счастья, и тепла.
***
Николай, будь имени достоин.
Это имя — царское во всем.
Победитель, и борец, и воин,
Ты судьбой своей не побежден.
Будь здоров и счастлив, Николай,
И своих позиций не сдавай.
***
В именины Николаю
Я от всей души желаю:
Всех, что есть на свете, благ,
Мира, счастья и тепла,
Пусть сбываются мечты,
Что загадываешь ты.