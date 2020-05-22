"Принимаю поздравления": замдиректора ATR признали террористом в РФ

Заместитель генерального директора телеканала ATR журналист Айдер Муждабаев заявил, что его в России официально признали террористом.
Об это сам Муждабаев написал в Twitter
"Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымчане и украинцы, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь. Слава Украине! Смерть врагам!", - написал он.
Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримців і українців, офіційний терорист російської федерації. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся. Слава Україні! Смерть ворогам! pic.twitter.com/B05pUaQSYw
— Айдер Муждабаєв (@aydermuzhdabaev) May 22, 2020
К посту он прикрепил документ, в котором его обвиняют по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма".