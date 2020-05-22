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"Принимаю поздравления": замдиректора ATR признали террористом в РФ

"Принимаю поздравления": замдиректора ATR признали террористом в РФ
22:13 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Муждабаева признали террористом в России.

Заместитель генерального директора телеканала ATR журналист Айдер Муждабаев заявил, что его в России официально признали террористом.

Об это сам Муждабаев написал в Twitter

"Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымчане и украинцы, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь. Слава Украине! Смерть врагам!", - написал он. 

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К посту он прикрепил документ, в котором его обвиняют по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма".

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Россия, АТР, Оккупированный Крым, Айдер Муждабаев.
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