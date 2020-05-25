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Понедельник, 25.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Итоги дня 24 мая: коронавирус, демонстрация на Майдане и меморандум по "зеленой" энергетике

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Итоги дня 24 мая: коронавирус, демонстрация на Майдане и меморандум по "зеленой" энергетике
07:20 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Коронавирус в Украине и мире. Протесты на Майдане. Новое расследование против Черновол. Меморандум по "зеленой" энергетике и другое.

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Протесты, Ураза-Байрам, Коронавирус, Татьяна Черновол, Олег Петренко, Covid-19.
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