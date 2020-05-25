Итоги дня 24 мая: коронавирус, демонстрация на Майдане и меморандум по "зеленой" энергетике

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 24 мая в Украине зафиксировали 406 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 20 986 .
В Минздраве Украины рассказали, что после окончания карантина масочный режим не прекратит сове действие.
В Минстерства здравоохранения считают, что большинство элементарных ограничений останутся в повседневной жизни даже после окончания карантина в Украине, в частности, средства индивидуальной защиты и социальное дистанцирование.
Акция "#СтопРеванш" на Майдане Независимости собрала около тысячи участников.
Акция "Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш" прошла на Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье.
После акции, активисты обклеили листовками забор и ворота дома, где живет Зеленский
Массовые мероприятия в центре Киева прошли без нарушения общественного порядка, сообщили в Министерстве внутренних дел.
Аналогичные мероприятия прошли и в других городах Украины. В частности в Харькове, Запорожье и Житомире
Экс-нардеп Чорновол говорит, что против нее расследуют еще одно производство.
Бывшая народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что ГБР занимается расследованием в отношении ее наградного автомата.
Экс-глава НСЗУ принимает участие в повторном конкурсе на должность руководителя ведомства.
Бывший председатель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко подал документы для участия в повторном конкурсе на должность председателя НСЗУ.
Минэнерго представило меморандум по "зеленой" энергетике
Меморандум предлагает, среди прочего, отменить льготную цену для населения за первые 100 кВт.
Мусульмане всего мира отметили праздник Ураза-Байрам
С вечера 23 мая по вечер 24 мая мусульмане всего мира отмечали Ураза-байрам.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю праздника Рамазан-Байрам.
Чемпион мира дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
Американец готов встретиться с победителем противостояния.
Елена Колесник записала видеоролик, в котором раскритиковала журналистку.
Украинская спортсменка, профессиональный боец ММА из Одессы, 29-летняя Елена Колесник (5–2, 1 NC) записала видеоролик, в котором раскритиковала журналистку Янину Соколову, которая ранее резко ответила боксеру Александру Усику за его провокационное видео, а также съемки в российском фильме
Николоз Басилашвили вляпался в скандальную историю.
Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили был задержан полицией во время избиения экс-жены на глазах у ее ребенка.
БАТЭ выиграл Кубок Беларуси благодаря голу на 121 минуте
БАТЭ завоевал титул на последних секундах экстра-тайма и нанес "Динамо" (Брест) первое поражение в четырех кубковых финалах.
Вернер установил историческое достижение в Бундеслиге
Форвард «РБ Лейпциг» оформил хет-трик в обеих матчах сезона против «Майнца»
У Владимира Остапчука новая девушка
Популярный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук наконец рассказал о своей новой избраннице.
Модель Зара Абид погибла в авиакатастрофе в Пакистане
Пакистанская модель Зара Абид (Zara Abid) была одной из пассажиров самолета, разбившегося 22 мая в Карачи.
Заку Снайдеру не разрешили доснять дополнительные сцены "Лиги справедливости"
Исполнители главных ролей в фильме "Лига справедливости" не будут участвовать в съемках каких-либо дополнительных эпизодов для так называемой "Версии Снайдера".
SpaceX и NASA впервые отправят астронавтов к МКС с территории США
SpaceX впервые за девять лет отправит космонавтов NASA в космос из территории США.
HTC готовит первый за два года флагман
Представить флагманский смартфон должны в июле, то есть уже через несколько месяцев.