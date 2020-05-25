Итоги дня 24 мая: коронавирус, демонстрация на Майдане и меморандум по "зеленой" энергетике

1 Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. На 24 мая в Украине зафиксировали 406 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 20 986 .

2 В Минздраве Украины рассказали, что после окончания карантина масочный режим не прекратит сове действие. В Минстерства здравоохранения считают, что большинство элементарных ограничений останутся в повседневной жизни даже после окончания карантина в Украине, в частности, средства индивидуальной защиты и социальное дистанцирование.

4 Экс-нардеп Чорновол говорит, что против нее расследуют еще одно производство. Бывшая народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что ГБР занимается расследованием в отношении ее наградного автомата.

5 Экс-глава НСЗУ принимает участие в повторном конкурсе на должность руководителя ведомства. Бывший председатель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко подал документы для участия в повторном конкурсе на должность председателя НСЗУ.

6 Минэнерго представило меморандум по "зеленой" энергетике Меморандум предлагает, среди прочего, отменить льготную цену для населения за первые 100 кВт.

7 Мусульмане всего мира отметили праздник Ураза-Байрам С вечера 23 мая по вечер 24 мая мусульмане всего мира отмечали Ураза-байрам. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины по случаю праздника Рамазан-Байрам.

8 Чемпион мира дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес Американец готов встретиться с победителем противостояния.

9 Елена Колесник записала видеоролик, в котором раскритиковала журналистку. Украинская спортсменка, профессиональный боец ММА из Одессы, 29-летняя Елена Колесник (5–2, 1 NC) записала видеоролик, в котором раскритиковала журналистку Янину Соколову, которая ранее резко ответила боксеру Александру Усику за его провокационное видео, а также съемки в российском фильме

10 Николоз Басилашвили вляпался в скандальную историю. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили был задержан полицией во время избиения экс-жены на глазах у ее ребенка.

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