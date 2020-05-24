Главные события недели: продление карантина, пресс-конференция Зеленского и стрельба на Житомирщине

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
На 24 мая в Украине зафиксировали 406 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 20 986 .
Противодействие COVID-19: ЕС направил помощь Украине
В ответ на запрос от Украины, который поступил через Механизм ЕС по гражданской защите, Словакия предложила стране защитные маски, средства дезинфекции, одеяла и другое имущество, которое необходимо для того, чтобы помочь в преодолении пандемии коронавируса.
Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине будет продолжаться до 22 июня, однако ограничения будут смягчаться.
Зеленский провел пресс-конференцию в годовщину инаугурации
Вчера, 20 мая, спустя год после вступления в должность президента Владимир Зеленский дал пресс-конференцию.
Первый этап медицинской реформы был неплохим, медики им были довольны, а вот со вторым этапом медицинской реформы не получилось.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что подумает о возможности баллотироваться на второй срок.
ВНО 2020: в МОН назвали официальные даты проведения
Министерство образования и науки сообщило о том, что внешнее независимое оценивание будет проведено с 25 июня по 17 июля.
Год Зеленского: как оценили деятельность президента за время на посту
Средняя оценка деятельности Владимира Зеленского на посту президента Украины составляет 3,1 по 10-балльной шкале.
Железная дорога готова возобновить пассажирские перевозки
АО "Укрзализныця" (УЗ) готово к возобновлению пассажирских перевозок, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия в четверг.
В Житомирской области произошло жуткое убийство - мужчина расстрелял сразу семерых человек.
В ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области один из членов компании друзей, которые выехали на рыбалку, расстрелял семь человек
Среди расстрелянных семи человек в лесу Житомирской области экс-участники АТО, волонтеры и жители Киева.
Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины
У аэропорта пакистанского города Карачи в пятницу, 22 мая, потерпел крушение пассажирский самолет.
Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи
В Украине шесть областей не готовы к смягчению карантина.
Детальный переход к адаптивному карантину обсудили в субботу на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом под председательством Украины Владимира Зеленского.
Кабмин на следующей неделе наработает решения по возможности экспорта из Украины масок и средств защиты при условии невозможности продать их в стране.
Зеленский говорит, что в мире ожидают вторую волну коронавируса, и Украина должна быть к ней готова.
Около 20 активистов Нацкорпуса доставлены в управление полиции за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки возле офиса Медведчука.
Около 20 активистов, которые проводили акцию под офисом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука в субботу, доставлены в райуправление полиции за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки
В "Нацкорпусе" заявляют о задержанных во время акции под офисом ОПЗЖ, у Медведчука - о пострадавших.
Лидер партии "Нацкорпус" Андрей Билецкий лично обратился к главе СБУ Ивану Баканову и министру юстиции Украины Денису Малюське с требованием отреагировать на деятельность ОПЗЖ, которая, по его мнению, угрожает территориальной целостности Украины.
Нашли застреленным нардепа Валерия Давыденко
В Киеве найден мертвым народный депутат, член депутатской группы "Доверие" Валерий Давиденко.
Труп народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давиденко с простреленной головой нашли в туалете в его офисе.
Предварительная версия смерти – самоубийство.
Акция "#СтопРеванш" на Майдане Независимости собрала около тысячи участников.
Акция "Год Зеленского. Год реванша. #СтопРеванш" прошла на Майдане Независимости в центре Киева в воскресенье.
После акции, активисты обклеили листовками забор и ворота дома, где живет Зеленский
Массовые мероприятия в центре Киева прошли без нарушения общественного порядка, сообщили в Министерстве внутренних дел.
Аналогичные мероприятия прошли и в других городах Украины. В частности в Харькове, Запорожье и Житомире
Беленюк рассказал о завершении карьеры
Украинский борец планирует завязать со спортом после Олимпиады в Токио.
В английских клубах нашли шесть человек с коронавирусом
Зараженных игроков и сотрудников клубов отправят на карантин, тренировки не будут останавливать.
Шевченко попал в символическую сборную легионеров Серии А
Известный ресурс Football-Italia составил символическую сборную легионеров Серии А из стран Восточной Европы. В ней оказались два экс-игрока киевского "Динамо" - Андрей Шевченко и Каха Каладзе.
Олимпиада в Токио в 2021 году под угрозой отмены
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о невозможности еще одного переноса Олимпийских игр из-за пандемии коронавируса.
НХЛ приняла решение о возобновлении сезона в формате плей-офф
Главная хоккейная лига мира определилась с форматом доигровки сезона.
Названа дата начала нового сезона чемпионата Франции
Сезон 2020/21 в элитном французском дивизионе стартует 23 августа, в Лиге 2 — днем ранее, 22 августа.
Елена Колесник записала видеоролик, в котором раскритиковала журналистку.
Украинская спортсменка, профессиональный боец ММА из Одессы, 29-летняя Елена Колесник (5–2, 1 NC) записала видеоролик, в котором раскритиковала журналистку Янину Соколову, которая ранее резко ответила боксеру Александру Усику за его провокационное видео, а также съемки в российском фильме
Песня группы ABBA признана лучшей в истории Евровидения (Видео)
Песня шведской группы ABBA Waterloo признана лучшей композицией в истории международного песенного конкурса "Евровидение".
Леонардо Ди Каприо пожертвовал круглую сумму для защиты исчезающих горилл
Актер также призвал всех желающих присоединиться к благотворительной инициативе.
Не хуже Голливуда: украинский фильм номинирован на премию Taurus World Stunt Awards
Украинская кинолента "Захар Беркут" оказалась в списке номинантов на премию Taurus World Stunt Awards. В номинации "Лучший экшн в зарубежном фильме" оказалась новинка Ахтема Сеитаблаива и Джона Винна.
Хаген Миллс покончил с собой после покушения на девушку
29-летний мужчина застрелился после того, как ранил из пистолет мать своей маленькой дочери.
Знаменитая британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл 22 мая отметила 50-летие.
Супермодель Наоми Кэмпбелл отпраздновала юбилей - темнокожей красавице афро-ямайского и китайско-ямайского происхождения исполнилось 50 лет.
Дарья Ульянова победила в шоу "Холостяк-10"
Главный герой сделал свой выбор и вручил кольцо Даше. Именно с ней Макс Михайлюк готов строить отношения вне проекта.
Модель Зара Абид погибла в авиакатастрофе в Пакистане
Пакистанская модель Зара Абид (Zara Abid) была одной из пассажиров самолета, разбившегося 22 мая в Карачи.