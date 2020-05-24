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Воскресенье, 24.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: продление карантина, пресс-конференция Зеленского и стрельба на Житомирщине
Главные события недели: продление карантина, пресс-конференция Зеленского и стрельба на Житомирщине
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Главные события недели: продление карантина, пресс-конференция Зеленского и стрельба на Житомирщине

Главные события недели: продление карантина, пресс-конференция Зеленского и стрельба на Житомирщине
21:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Карантин продлили. Пресс-конференция Зеленского. Жуткая стрельба в Житомирской области. Протесты на Майдане и другое.

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Все по теме:

Житомирская область, Протесты, Карантин, Виктор Ляшко, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19, Валерий Давиденко.
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