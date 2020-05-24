Главные события недели: продление карантина, пресс-конференция Зеленского и стрельба на Житомирщине

1 Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. На 24 мая в Украине зафиксировали 406 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 20 986 .

2 Противодействие COVID-19: ЕС направил помощь Украине В ответ на запрос от Украины, который поступил через Механизм ЕС по гражданской защите, Словакия предложила стране защитные маски, средства дезинфекции, одеяла и другое имущество, которое необходимо для того, чтобы помочь в преодолении пандемии коронавируса.

3 Ляшко: Карантин в Украине продлят до 22 июня Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине будет продолжаться до 22 июня, однако ограничения будут смягчаться.

5 ВНО 2020: в МОН назвали официальные даты проведения Министерство образования и науки сообщило о том, что внешнее независимое оценивание будет проведено с 25 июня по 17 июля.

7 Железная дорога готова возобновить пассажирские перевозки АО "Укрзализныця" (УЗ) готово к возобновлению пассажирских перевозок, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия в четверг.

9 У аэропорта пакистанского города Карачи в пятницу, 22 мая, потерпел крушение пассажирский самолет. Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи

10 В Украине шесть областей не готовы к смягчению карантина. Детальный переход к адаптивному карантину обсудили в субботу на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом под председательством Украины Владимира Зеленского. Кабмин на следующей неделе наработает решения по возможности экспорта из Украины масок и средств защиты при условии невозможности продать их в стране. Зеленский говорит, что в мире ожидают вторую волну коронавируса, и Украина должна быть к ней готова.

11 Около 20 активистов Нацкорпуса доставлены в управление полиции за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки возле офиса Медведчука. Около 20 активистов, которые проводили акцию под офисом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука в субботу, доставлены в райуправление полиции за то, что жгли файеры и бросали дымовые шашки В "Нацкорпусе" заявляют о задержанных во время акции под офисом ОПЗЖ, у Медведчука - о пострадавших. Лидер партии "Нацкорпус" Андрей Билецкий лично обратился к главе СБУ Ивану Баканову и министру юстиции Украины Денису Малюське с требованием отреагировать на деятельность ОПЗЖ, которая, по его мнению, угрожает территориальной целостности Украины.

12 Нашли застреленным нардепа Валерия Давыденко В Киеве найден мертвым народный депутат, член депутатской группы "Доверие" Валерий Давиденко. Труп народного депутата 8 и 9 созывов Валерия Давиденко с простреленной головой нашли в туалете в его офисе. Предварительная версия смерти – самоубийство.

15 В английских клубах нашли шесть человек с коронавирусом Зараженных игроков и сотрудников клубов отправят на карантин, тренировки не будут останавливать.

16 Шевченко попал в символическую сборную легионеров Серии А Известный ресурс Football-Italia составил символическую сборную легионеров Серии А из стран Восточной Европы. В ней оказались два экс-игрока киевского "Динамо" - Андрей Шевченко и Каха Каладзе.

18 НХЛ приняла решение о возобновлении сезона в формате плей-офф Главная хоккейная лига мира определилась с форматом доигровки сезона.

19 Названа дата начала нового сезона чемпионата Франции Сезон 2020/21 в элитном французском дивизионе стартует 23 августа, в Лиге 2 — днем ранее, 22 августа.

20 Елена Колесник записала видеоролик, в котором раскритиковала журналистку. Украинская спортсменка, профессиональный боец ММА из Одессы, 29-летняя Елена Колесник (5–2, 1 NC) записала видеоролик, в котором раскритиковала журналистку Янину Соколову, которая ранее резко ответила боксеру Александру Усику за его провокационное видео, а также съемки в российском фильме

21 Песня группы ABBA признана лучшей в истории Евровидения (Видео) Песня шведской группы ABBA Waterloo признана лучшей композицией в истории международного песенного конкурса "Евровидение".

22 Леонардо Ди Каприо пожертвовал круглую сумму для защиты исчезающих горилл Актер также призвал всех желающих присоединиться к благотворительной инициативе.

23 Не хуже Голливуда: украинский фильм номинирован на премию Taurus World Stunt Awards Украинская кинолента "Захар Беркут" оказалась в списке номинантов на премию Taurus World Stunt Awards. В номинации "Лучший экшн в зарубежном фильме" оказалась новинка Ахтема Сеитаблаива и Джона Винна.

25 Знаменитая британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл 22 мая отметила 50-летие. Супермодель Наоми Кэмпбелл отпраздновала юбилей - темнокожей красавице афро-ямайского и китайско-ямайского происхождения исполнилось 50 лет.

26 Дарья Ульянова победила в шоу "Холостяк-10" Главный герой сделал свой выбор и вручил кольцо Даше. Именно с ней Макс Михайлюк готов строить отношения вне проекта.