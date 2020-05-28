Гуманитарная помощь: МККК уже направил 36 тонн средств в ОРДЛО

Международный Комитет Красного Креста сегодня направил более 36 тонн гуманитарной помощи жителям временно оккупированных территорий, передает ГПСУ.
"Сегодня, 28 мая, пограничники Донецкого отряда оформили и пропустили через линию разграничения три автомобиля с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста", - сообщили в ГПСУ.
По словам пограничников, для помощи гражданским, проживающим на временно оккупированной территории Украины и непосредственно пострадавшим от агрессии РФ, представители МККК направили гуманитарный груз.
"Автомобили с органическими удобрениями, семенами, орудиями для хозяйственной деятельности, общим весом более 36 тонн, последовали по маршруту Киев-Донецк через КПВВ "Новотроицкое", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщалось, ранее Международный комитет Красного Креста показал, как на оккупированной части Донбасса на фоне пандемии COVID-19 раздают продукты и предметы гигиены наиболее уязвимым категориям людей.