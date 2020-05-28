Гуманитарная помощь: МККК уже направил 36 тонн средств в ОРДЛО

Новости Украины:МККК сегодня направил более 36 тонн гуманитарной помощи жителям временно оккупированных территорий.

Международный Комитет Красного Креста сегодня направил более 36 тонн гуманитарной помощи жителям временно оккупированных территорий, передает ГПСУ.

"Сегодня, 28 мая, пограничники Донецкого отряда оформили и пропустили через линию разграничения три автомобиля с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста", - сообщили в ГПСУ.

По словам пограничников, для помощи гражданским, проживающим на временно оккупированной территории Украины и непосредственно пострадавшим от агрессии РФ, представители МККК направили гуманитарный груз.

"Автомобили с органическими удобрениями, семенами, орудиями для хозяйственной деятельности, общим весом более 36 тонн, последовали по маршруту Киев-Донецк через КПВВ "Новотроицкое", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось, ранее Международный комитет Красного Креста показал, как на оккупированной части Донбасса на фоне пандемии COVID-19 раздают продукты и предметы гигиены наиболее уязвимым категориям людей.