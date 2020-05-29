Шмыгаль рассказал, когда Украина планирует возобновлять авиаперевозки

Украина начнет возобновление авиаперевозок не ранее 15 июня.
Об этом в эфире "Свободы слова" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Премьер напомнил, что сейчас для украинцев остаются закрытыми границы многих стран. Поэтому власть отслеживает динамику открытия границ стран-партнеров и соседей.
"С перевозчиками есть предварительная договоренность, что раньше 15 июня лететь пока некуда. Поэтому, скорее до 15 июня по договоренности с авиаперевозчиками мы регулярных рейсов восстанавливать не будем. После 15-го те страны, которые будут принимать, очевидно, будут регулярно восстанавливать поэтапные рейсы так, как их будут восстанавливать авиаперевозчики", - сказал Шмыгаль.