Шмыгаль рассказал, когда Украина планирует возобновлять авиаперевозки

Новости Украины:Возобновление авиарейсов будет поэтапным.

Украина начнет возобновление авиаперевозок не ранее 15 июня.

Об этом в эфире "Свободы слова" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Премьер напомнил, что сейчас для украинцев остаются закрытыми границы многих стран. Поэтому власть отслеживает динамику открытия границ стран-партнеров и соседей.

"С перевозчиками есть предварительная договоренность, что раньше 15 июня лететь пока некуда. Поэтому, скорее до 15 июня по договоренности с авиаперевозчиками мы регулярных рейсов восстанавливать не будем. После 15-го те страны, которые будут принимать, очевидно, будут регулярно восстанавливать поэтапные рейсы так, как их будут восстанавливать авиаперевозчики", - сказал Шмыгаль.