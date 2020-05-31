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Минздрав: с 1 июня заработают спортзалы и возобновятся межобластные перевозки

Минздрав: с 1 июня заработают спортзалы и возобновятся межобластные перевозки
11:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В Украине с 1 июня в рамках смягчения карантинных мер, заработают спортзалы и возобновятся межобластные перевозки.

С 1 июня в рамках смягчения карантинных мер в Украине заработают спортзалы и возобновятся межобластные перевозки.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"С 1 июня у нас следующий этап смягчения карантинных мер. С завтрашнего дня будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов", - сказал Степанов и уточнил, что 1 июня также открывается межобластное сообщение.

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По его словам, Минздрав предоставило свои рекомендации по работе спортзалов, фитнес-центров, межобластного сообщения.

"Если мы говорим об пользовании спортзалами, фитнес-центрами, то в обязательном порядке рекомендуется на входах проводить термоскрининг. Если температура человека 37,2 и выше, то он не может допускаться. Также мы рекомендуем, чтобы в спортзалах соблюдались нормы 1 человек на 10 кв.м, обязательно чтобы были антисептики на входе в учреждения", - сказал Степанов.

Он добавил, что работники спортзалов должны носить маски или респираторы.

"Функционирование бассейнов разрешено также с определенными ограничениями по количеству людей, находящихся на одной дорожке", - отметил Степанов.

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Министр подчеркнул, что на период карантина запрещается в фитнес-центрах использование многоразовых полотенец, то есть нужно пользоваться исключительно персональными полотенцами, также запрещается функционирование SPA-зон и оказание услуг массажа.

Глава Минздрава напомнил, что в Украине действует адаптивный карантин, переход на следующий этап ослабления возможен только тогда, когда область или регион соответствуют определенным критериям.

"Если речь идет о межобластном сообщении, то в тех областях, которые не переходят на следующий этап, то есть не соответствуют критериям ... такое сочетание может проходить с определенными ограничениями. Например, перевозки в общественном транспорте возможны при заполнении не более 50% мест, а также все пассажиры должны быть в масках или респираторах", - сказал Степанов.

Министр отметил, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса, областная власть может принять решение о прекращении межобластного сообщения на определенный срок.

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Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

С 11 мая начался первый этап ослабления карантина. При этом Кабмин разрешил работать некоторым торговым заведениям и учреждениям бытового обслуживания населения. Второй этап смягчения карантинных мер начался 22 мая. До 22 июня в Украине будет действовать адаптивный карантин.

С 1 июня будут возобновлены железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, межобластном сообщении и межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, а с 15 июня возобновится авиационное сообщение.

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Украина, Минздрав, Спортзал.
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