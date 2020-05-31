Главные события недели: триумф SpaceX, "разборки" в Броварах, Кулеба в Венгрии, беспорядки в США

1 В Украине зафиксировано уже более 23,6 тыс случаев заражения В Украине на 9:00 31 мая зафиксировано уже 23 672 случая коронавирусного заболевания COVID-19.

2 В Украине с 1 июня в рамках смягчения карантинных мер, заработают спортзалы и возобновятся межобластные перевозки. С 1 июня в рамках смягчения карантинных мер в Украине заработают спортзалы и возобновятся межобластные перевозки. В Украине 5 областей не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

3 МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере договорились начать переговоры о возобновлении авиационного сообщения и туристических путешествий между двумя странами, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

4 Антимонопольный комитет Украины с ЕС начали совместный проект Сегодня был начат новый проект Евросоюза с Антимонопольным комитетом Украины.

6 В Украине планируют создать оборонно-промышленное министерство По словам секретаря СНБО, на первом этапе будет также введена должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, к полномочиям которого будут отнесены вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли.

9 Глава МИД Кулеба отправился в Венгрию. Министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы поехал в Венгрию Украина рассчитывает на то, что полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО будет возобновлена, заявил Кулеба. Кулеба передал Орбану от Зеленского приглашение посетить Киев и проект совместного меморандума. Венгры в Украине и украинцы в Венгрии будут рассматриваться как достояние обеих стран. Венгрия хочет закрыть все дискуссии, связанные с украинскими законами об образовании и о языке, а также достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье.

10 Столкновения с полицией и сгоревшие автомобили: в городах США массовые протесты В Миннеаполисе и соседнем городе Сент-Пол в результате протестов против насилия со стороны полицейских, возникших после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час. Мэр Портленда - крупнейшего города штата Орегон - Тед Уилер объявил о введении режима чрезвычайного положения В Нью-Йорке во время протестов арестовали более 200 человек.

11 Ибрагимович получил тяжелую травму на первой тренировке Златан Ибрагимович покинул тренировочную базу для обследования.

13 ФБУ досрочно завершила сезон Первой лиги Сезон в Суперлиге был завершен еще в марте.

14 Суд Мадрида назначил разбирательство по делу нападающего Диего Косты. Прокуратура просит 6 месяцев тюремного заключения и штраф для Диего Косты за преступление против казначейства Испании

15 Карпаты подтвердили наличие в клубе инфицированных на COVID-19 «Карпаты» подтвердили факт распространения коронавируса во львовском клубе.

16 Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC До 21 февраля Тайсон Фьюри обязан провести бой с Диллианом Уайтом.

18 Первый украинский театральный онлайн-фестиваль "Театр.NET": названы победители В Украине прошел первый театральный онлайн-фестиваль.

19 Умер украинский поэт и переводчик Моисей Фишбейн В возрасте 73 лет после продолжительной тяжелой болезни умер украинский поэт и переводчик.

21 Осужденного Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Харви Вайнштейн, отбывающий заключение в тюрьме Венде, получил новый иск от четырех анонимных женщин, обвиняющих его в сексуальном насилии. Одной из жертв на момент предполагаемого преступления было 17 лет.