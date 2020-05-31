Главные события недели: триумф SpaceX, "разборки" в Броварах, Кулеба в Венгрии, беспорядки в США

В Украине зафиксировано уже более 23,6 тыс случаев заражения
В Украине на 9:00 31 мая зафиксировано уже 23 672 случая коронавирусного заболевания COVID-19.
В Украине с 1 июня в рамках смягчения карантинных мер, заработают спортзалы и возобновятся межобластные перевозки.
С 1 июня в рамках смягчения карантинных мер в Украине заработают спортзалы и возобновятся межобластные перевозки.
В Украине 5 областей не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
МИД: Украина и Турция начинают переговоры о восстановлении авиасообщения
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Турции в Украине Ягмур Гюльдере договорились начать переговоры о возобновлении авиационного сообщения и туристических путешествий между двумя странами, сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Антимонопольный комитет Украины с ЕС начали совместный проект
Сегодня был начат новый проект Евросоюза с Антимонопольным комитетом Украины.
В Украине поменяли правила прописки
Правительство одобрило постановление "О внесении изменений в Правила регистрации места проживания".
В Украине планируют создать оборонно-промышленное министерство
По словам секретаря СНБО, на первом этапе будет также введена должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, к полномочиям которого будут отнесены вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли.
За один подход: Минцифры презентовало новую услугу паспорта и кода для 14-летних
Министерство цифровой трансформации Украины и Государственная миграционная служба Украины презентовали услугу, которая позволяет 14-летним гражданам одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика.
В Броварах под Киевом утром в пятницу произошла стрельба, полиция провела массовые задержания.
В Броварах (Киевская обл.) произошла стрельба во время стычек в пятницу утром, полиция провела массовые задержания.
По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками
В результате стрельбы в Броварах три человека получили ранения из травматического оружия.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет недопустимым отсутствие полиции во время перестрелки в Броварах в пятницу и обещает сделать организационные выводы после завершения спецоперации по установлению всех причастных к инциденту.
Зеленский на встрече с Аваковым подчеркнул, что участники и заказчики перестрелки в Броварах должны быть наказаны.
Глава МИД Кулеба отправился в Венгрию.
Министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы поехал в Венгрию
Украина рассчитывает на то, что полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО будет возобновлена, заявил Кулеба.
Кулеба передал Орбану от Зеленского приглашение посетить Киев и проект совместного меморандума.
Венгры в Украине и украинцы в Венгрии будут рассматриваться как достояние обеих стран.
Венгрия хочет закрыть все дискуссии, связанные с украинскими законами об образовании и о языке, а также достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье.
Столкновения с полицией и сгоревшие автомобили: в городах США массовые протесты
В Миннеаполисе и соседнем городе Сент-Пол в результате протестов против насилия со стороны полицейских, возникших после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час.
Мэр Портленда - крупнейшего города штата Орегон - Тед Уилер объявил о введении режима чрезвычайного положения
В Нью-Йорке во время протестов арестовали более 200 человек.
Ибрагимович получил тяжелую травму на первой тренировке
Златан Ибрагимович покинул тренировочную базу для обследования.
Назван лучший игрок в истории финалов Лиги чемпионов
В рейтинг включили только тех, кто становился "игроком матча".
Грицай еще раз обратился к Усику
Украинский борец просит уважать своих земляков.
ФБУ досрочно завершила сезон Первой лиги
Сезон в Суперлиге был завершен еще в марте.
Суд Мадрида назначил разбирательство по делу нападающего Диего Косты.
Прокуратура просит 6 месяцев тюремного заключения и штраф для Диего Косты за преступление против казначейства Испании
Карпаты подтвердили наличие в клубе инфицированных на COVID-19
«Карпаты» подтвердили факт распространения коронавируса во львовском клубе.
Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
До 21 февраля Тайсон Фьюри обязан провести бой с Диллианом Уайтом.
ABBA возвращается: группа готовит к выпуску новые песни
Планировалось, что песни будут доступны с декабря 2018 года - января 2019 года. Но не вышли до сих пор.
Первый украинский театральный онлайн-фестиваль "Театр.NET": названы победители
В Украине прошел первый театральный онлайн-фестиваль.
Умер украинский поэт и переводчик Моисей Фишбейн
В возрасте 73 лет после продолжительной тяжелой болезни умер украинский поэт и переводчик.
В Канаде расстреляли рэпера Houdini: полиция пока не нашла нападавших
Канадский рэпер Димарджио Дженкинс, более известный как Houdini был застрелен в Торонто.
Осужденного Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.
Харви Вайнштейн, отбывающий заключение в тюрьме Венде, получил новый иск от четырех анонимных женщин, обвиняющих его в сексуальном насилии. Одной из жертв на момент предполагаемого преступления было 17 лет.
В Украине стартует новый проект - "Холостячка"
Это первое шоу на украинском телевидении, в котором мужчины будут бороться за сердце женщины.
В США успешно отправили на орбиту ракету Crew Dragon с астронавтами NASA
В США со второй попытки состоялся запуск на орбиту ракеты компании SpaceX - Crew Dragon.
Запущенный 30 мая корабль Crew Dragon с экипажем первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 после 19-часового перелета успешно пристыковался к МКС.
Роскосмос поприветствовал запуск Crew Dragon
Илон Маск напомнил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину его предложение США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута.
Украинская власть для достижения успеха должна действовать по примеру американской компании SpaceX Илона Маска, считает представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма