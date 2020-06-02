В Минздраве выявили первый случай коронавируса

Новости Украины:В аппарате Минздрава Украины зафиксирован первый случай коронавируса.

В аппарате Министерства здравоохранения Украины зафиксирован первый случай коронавируса, сообщил глава ведомства Максим Степанов в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

"Вчера в аппарате министерства был выявлен первый случай COVID-19. Сразу же в соответствии с утвержденными алгоритмами выявили круг контактных лиц. Сегодня проведут соответствующее тестирование, какое-то количество людей отправят на самоизоляцию", - сказал он.

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