НАПК проверит информацию об испанской фирме Баканова

Новости Украины:НАПК проверит главу СБУ Баканова из-за испанской фирмы.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит в рамках мониторинга возможное нарушение запрета совмещать должности председателем Службы безопасности Иваном Бакановым.

Об этом сообщает ЦПК.

По информации журналистов-расследователей программы Схемы, Баканов является директором испанской фирмы.

В соответствии с антикоррупционным законодательством Украины, должностные лица не могут быть руководителями коммерческих компаний. Центр противодействия коррупции направил заявление в НАПК с просьбой проверить Баканова.

В НАПК ответили, что проведут мониторинг ситуации с Бакановым и предоставят соответствующую оценку соблюдения им требований закона.

Отмечается, что если нарушение подтвердится, НАПК должно составить и направить в суд протокол, который будет решать, виноват ли Баканов.

21 мая журналисты Схем сообщали, что Баканов якобы занимает должность единого администратора в испанской коммерческой фирме, хотя закон запрещает ему заниматься предпринимательской деятельностью. В пресс-службе СБУ тогда ответили, что глава ведомства ранее успешно занимался бизнесом, в том числе за рубежом, однако с момента назначения на госслужбу "он не занимается коммерческой деятельностью". Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, по информации СБУ, официально приостановила свою деятельность в 2019 году.

30 мая Нацагентство противодействия коррупции опубликовало декларацию главы Баканова, в ней не указана испанская фирма Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada.