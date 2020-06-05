Рябошапка: Никаких доказательств нарушений со стороны сына Байдена не обнаружено

Новости Украины:Проверка не показала нарушений со стороны сына Байдена.

Во время проверки тысяч материалов дел не обнаружили никаких доказательств нарушений со стороны Хантера Байдена, сына Джо Байдена.

Об этом сообщил бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, которого цитирует Reuters

"Проверка завершена. Я специально просил прокуроров особенно тщательно проверить факты относительно возможной роли Байдена. Они ответили, что ничего подобного не было", - сказал он.

Эта проверка была нацелена на то, чтобы выяснить, были ли дела, которые Рябошапка унаследовал от своих предшественников, должным образом проработаны.