Сегодня - День журналиста Украины

Новости Украины:День журналиста отмечается согласно Указу Президента от 25 мая 1994 ежегодно 6 июня.

Сегодня отмечают профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.

25 мая 1994, в Киеве, первый всенародно избранный президент Украины Леонид Макарович Кравчук подписал Указ № 251/94, который предписывал установить в стране новый "профессиональный праздник работников средств массовой информации - День журналиста".

Дата для празднования "Дня журналистов" была выбрана не случайно. Именно в этот памятный день, в Брюсселе, Национальный союз журналистов Украины, подавляющим большинством голосов была принята в ряды Международной федерации журналистов - крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.

Кроме Дня журналиста, в Украине празднуют и другие смежные профессиональные праздники: День работников радио, телевидения и связи Украины, празднующийся в ноябре, и День солидарности журналистов, который отмечается в сентябре.