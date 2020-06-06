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Сегодня - День журналиста Украины

Сегодня - День журналиста Украины
08:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay.com

Новости Украины:День журналиста отмечается согласно Указу Президента от 25 мая 1994 ежегодно 6 июня.

Сегодня отмечают профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.

25 мая 1994, в Киеве, первый всенародно избранный президент Украины Леонид Макарович Кравчук подписал Указ № 251/94, который предписывал установить в стране новый "профессиональный праздник работников средств массовой информации - День журналиста".

Дата для празднования "Дня журналистов" была выбрана не случайно. Именно в этот памятный день, в Брюсселе, Национальный союз журналистов Украины, подавляющим большинством голосов была принята в ряды Международной федерации журналистов - крупнейшей в мире организации профессиональных работников СМИ.

Знаменательные события в истории: 6 июня 2020 года

Кроме Дня журналиста, в Украине празднуют и другие смежные профессиональные праздники: День работников радио, телевидения и связи Украины, празднующийся в ноябре, и День солидарности журналистов, который отмечается в сентябре.

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Праздник, День журналиста, 6 июня, Праздники в июле.
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