Переработка мусора: Зеленский сделал предложение премьеру Швеции

Президент Украины Владимир Зеленский предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Зеленский заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Отмечается, что президент предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине.
В свою очередь Левен подтвердил приглашение президенту Украины посетить Швецию, как только это станет возможным после завершения ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19.