Переработка мусора: Зеленский сделал предложение премьеру Швеции

Глава украинского государства провел телефонный разговор со шведским премьером.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Зеленский заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Отмечается, что президент предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине.

В свою очередь Левен подтвердил приглашение президенту Украины посетить Швецию, как только это станет возможным после завершения ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19.