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Переработка мусора: Зеленский сделал предложение премьеру Швеции

Переработка мусора: Зеленский сделал предложение премьеру Швеции
18:12 Сегодня Телеграф
Обновлено: 18:13 Сегодня
Глава украинского государства провел телефонный разговор со шведским премьером.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом Зеленский заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Отмечается, что президент предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине.

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В свою очередь Левен подтвердил приглашение президенту Украины посетить Швецию, как только это станет возможным после завершения ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19.

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Все по теме:

Украина, Швеция, Владимир Зеленский, Стефан Левен.

Автор:

Телеграф
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