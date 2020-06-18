День рождения Екатерины Гандзюк: активисты зажгли файеры под Офисом президента

Организовали митинг активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк". 17 июня Гандзюк должно было исполниться 35 лет.
Митингующие развернули баннер: "Зеленский, признай слив дела Гандзюк!". Некоторые люди пришли с цветами.
Участники акции скандировали "Кто заказал Катю Гандзюк?" и жгли файеры.
Активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» влаштували акцію під Офісом президента. Сьогодні Каті виповнилося б 35 років pic.twitter.com/gpNyWKQRP0
— hromadske (@HromadskeUA) June 17, 2020
Перед этим активисты создали световую инсталляцию на Доме профсоюзов в Киеве.
17 июня председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на херсонского чиновника и активистку Екатерину Гандзюк, вечером 16 июня после заседания суда задержали сотрудники СБУ, продержали ночь в изоляторе, а сейчас не выпускают из зала заседаний Печерского суда.