День рождения Екатерины Гандзюк: активисты зажгли файеры под Офисом президента

В день рождения убитой активистки Екатерины Гандзюк под Офисом президента десятки людей устроили митинг с требованием наказать виновных в убийстве. Об этом сообщает hromadske.

Организовали митинг активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк". 17 июня Гандзюк должно было исполниться 35 лет.

Митингующие развернули баннер: "Зеленский, признай слив дела Гандзюк!". Некоторые люди пришли с цветами.

Участники акции скандировали "Кто заказал Катю Гандзюк?" и жгли файеры.

Активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» влаштували акцію під Офісом президента. Сьогодні Каті виповнилося б 35 років pic.twitter.com/gpNyWKQRP0 — hromadske (@HromadskeUA) June 17, 2020

Перед этим активисты создали световую инсталляцию на Доме профсоюзов в Киеве.

17 июня председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на херсонского чиновника и активистку Екатерину Гандзюк, вечером 16 июня после заседания суда задержали сотрудники СБУ, продержали ночь в изоляторе, а сейчас не выпускают из зала заседаний Печерского суда.