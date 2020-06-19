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В мире от коронавируса выздоровели более четырех миллионов

В мире от коронавируса выздоровели более четырех миллионов
Обновлено 08:15 Сегодня Телеграф
По состоянию на утро 19 июня количество выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 с начала пандемии в мире составляет 4 142 540. Всего в мире коронавирусом заразились почти 8,5 миллионов человек.

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 133 тысячи 604. Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса.

Всего в мире коронавирусом заразились 8 миллионов 464 тысячи 739 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 189 тысяч 56), Бразилии (978 тысяч 142), России (560 тысяч 321), Индии (366 тысяч 946), Великобритании (301 тысяча 935), Испании (245 тысяч 268) и Перу (240 тысяч 908).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 4,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 76 тысяч 807 человек.

При этом в мире зарегистрировано 8 464 739 случаев инфицирования. В тройке лидеров США (2 189 056), Бразилия (978 142), Россия (560 321). 453 290 больных умерли.

В Бразилии уже почти миллион случаев коронавируса

Количество смертей от коронавируса достигло 453 тысяч 290. По сравнению с данными на утро четверга показатель вырос на 4 тысячи 786 человек. В том числе в США скончались 118 тысяч 421 человек, Бразилии — 47 тысяч 748, Великобритании — 42 тысячи 373, Италии — 34 тысячи 514, Франции — 29 тысяч 606.

Напомним, по состоянию на утро четверга, 18 июня, коронавирусную инфекцию COVID-19 в Украине обнаружили у 829 человек. В стране уже второй день подряд фиксируют антирекорд по COVID-19.

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Все по теме:

Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Вирус SARS-CoV-2.

Автор:

Телеграф
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