Итоги дня 19 июня: рост числа случаев COVID-19 в Украине и подготовка к ВНО-2020

1 Коронавирус в Украине В Украине по состоянию на утро 19 июня зафиксирован 921 случай коронавирусной болезни COVID-19 за сутки. Больше всего больных коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки в Украине зафиксировали во Львовской, Ровенской и Черновицкой областях, а также в Киеве и на Закарпатье.

2 Подготовка к ВНО-2020 К внешнему независимому оцениванию (ВНО) все готово, и оно состоится в безопасных условиях. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщила врио министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

3 Прогноз Госстата Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-марте 2020 года составило 1,3% к аналогичному периоду 2019 года, тогда как согласно ее предварительной оперативной оценке, обнародованной в середине мая, этот показатель составлял 1,5%.

4 Адаптивный карантин Кабинет министров опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения. Постановление № 500 от 17 июня опубликовано на Правительственном портале.

5 Новый глава Винницкой ОГА Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил главу Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского и назначил на эту должность главу Государственного управления делами Сергея Борзова, предварительно уволив его с занимаемой должности.

6 Вакарчук против Рады Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук планирует добиться досрочного прекращения полномочий народного депутата путем выхода из фракции и последующего исключения из списка политсилы на ее съезде.

7 Подозрение Омеляну Детектив Национального антикоррупционного бюро вручил подозрение бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. НАБУ подозревает его в оформлении документов, что привело к недополучению 30,5 млн гривен в госбюджет.

9 Дисквалификация на год Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало на один год представительницу UFC Рэйчел Остович за употребление запрещенных веществ. В образцах спортсменки были обнаружены метаболиты остарина и GW1516, сообщает MMAjunkie.

10 Как будет происходить отбор на Евро Европейские сборные сразятся за выход на чемпионат мира-2022 в 10 группах: пять групп по шесть команд и еще пять - по пять. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

11 Победа украинки 105-я ракетка мира Катарина Завацкая выиграла мини-турнир European Men’s and Women’s Pro Tennis Series, который проходил в Экс-ан-Провансе на Юге Франции 17-19 июня.

14 Ошибочка вышла Турецкое издание Hürriyet в печатной версии своей газеты допустило ошибку. Редакторы в новости о госпитализации первой леди - Елены Зеленской, использовали не ту "девушку".

15 Отказ от ордена Известный франко-украинский исполнитель Поль Манондиз отказался от ордена "Народный Герой Украины". Об этом артист сообщил на своей странице в Facebook, записав видеообращение к поклонникам.