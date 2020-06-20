Итоги дня 19 июня: рост числа случаев COVID-19 в Украине и подготовка к ВНО-2020

Коронавирус в Украине
В Украине по состоянию на утро 19 июня зафиксирован 921 случай коронавирусной болезни COVID-19 за сутки. Больше всего больных коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки в Украине зафиксировали во Львовской, Ровенской и Черновицкой областях, а также в Киеве и на Закарпатье.
Подготовка к ВНО-2020
К внешнему независимому оцениванию (ВНО) все готово, и оно состоится в безопасных условиях. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщила врио министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.
Прогноз Госстата
Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-марте 2020 года составило 1,3% к аналогичному периоду 2019 года, тогда как согласно ее предварительной оперативной оценке, обнародованной в середине мая, этот показатель составлял 1,5%.
Адаптивный карантин
Кабинет министров опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения. Постановление № 500 от 17 июня опубликовано на Правительственном портале.
Новый глава Винницкой ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил главу Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского и назначил на эту должность главу Государственного управления делами Сергея Борзова, предварительно уволив его с занимаемой должности.
Вакарчук против Рады
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук планирует добиться досрочного прекращения полномочий народного депутата путем выхода из фракции и последующего исключения из списка политсилы на ее съезде.
Подозрение Омеляну
Детектив Национального антикоррупционного бюро вручил подозрение бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. НАБУ подозревает его в оформлении документов, что привело к недополучению 30,5 млн гривен в госбюджет.
"Бойцовский остров UFC"
В июле 2020 года UFC планирует провести серию турниров на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.
Дисквалификация на год
Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало на один год представительницу UFC Рэйчел Остович за употребление запрещенных веществ. В образцах спортсменки были обнаружены метаболиты остарина и GW1516, сообщает MMAjunkie.
Как будет происходить отбор на Евро
Европейские сборные сразятся за выход на чемпионат мира-2022 в 10 группах: пять групп по шесть команд и еще пять - по пять. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Победа украинки
105-я ракетка мира Катарина Завацкая выиграла мини-турнир European Men’s and Women’s Pro Tennis Series, который проходил в Экс-ан-Провансе на Юге Франции 17-19 июня.
Возвращение бокса
Вечер бокса состоится 10 июля в Лондоне в студии британского телеканала BT Sports, который и будет транслировать это шоу.
Смерть знаменитой актрисы
Вчера, 18 июня, скончалась заслуженная артиска России, звезда фильма "Белое солнце пустыни" - Галина Дашевская. Актриса трагически погибла под колесами поезда.
Ошибочка вышла
Турецкое издание Hürriyet в печатной версии своей газеты допустило ошибку. Редакторы в новости о госпитализации первой леди - Елены Зеленской, использовали не ту "девушку".
Отказ от ордена
Известный франко-украинский исполнитель Поль Манондиз отказался от ордена "Народный Герой Украины". Об этом артист сообщил на своей странице в Facebook, записав видеообращение к поклонникам.
Гибель легенды
Британский актер сэр Иэн Холм, который исполнил роль Бильбо Бэггинса в серии фильмов "Властелин колец", умер на 88-м году жизни в пятницу, 19 июня.