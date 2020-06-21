Соблюдение карантина: Госпотребслужба планирует проверить 10 тыс заведений питания

На следующей неделе Госпродпотребслужба должна осуществить не менее 10 000 проверок соблюдения заведениями общественного питания санитарно-гигиенических норм и противоэпидемических требований.

20 июня во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил Алексей Чернышов, министр развития громад и территорий, первый заместитель председателя Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, сообщает министерство.

"В стране наблюдается тенденция роста числа больных COVID-19. На сегодняшний день количество инфицированных составляет 35 825 человек. Вторые сутки, к сожалению, фиксируем около тысячи новых случаев каждый день, и это - результат низкой социальной ответственности как со стороны граждан, так и со стороны коммерческих и других предприятий. Поэтому необходимо срочно провести корректирование противоэпидемических мероприятий в сторону усиления контроля. Прошу и призываю соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах. Особое внимание прошу обратить на работу и соблюдение заведениями общественного питания установленных на время борьбы с пандемием норм. Как видим, возобновление работы заведений общественного питания в некоторых случаях привело к нарушению санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований в части проведения массовых мероприятий. Поэтому считаю, что необходимы массовые проверки; по меньшей мере 10 000 проверок Госпродпотребслужбой соблюдения заведениями общественного питания норм должны быть осуществлены на следующей неделе. Также определенная опасность существует для пользователей транспорта - внимательность и соблюдение рекомендаций Минздрава во всех без исключения общественных местах и учреждениях крайне важна. В противном случае нас ждет еще большее количество заболеваний, а следовательно, усиление ограничений", - сообщил Чернышов.

В заседании приняли участие председатели облгосадминистраций, в областях которых фиксируются высокие показатели заболеваемости - Закарпатской, Львовской, Одесской, Черновицкой, Киевской, Ривненской, а также председатель Киевской городской государственной администрации. В ходе заседания рассмотрели ситуацию по росту заболеваемости и необходимости срочных шагов по сдерживанию распространения COVID-19 в условиях адаптивного карантина.

По результатам заседания Комиссии контролирующие органы должны получить соответствующие поручения. В частности Укртрансбезопасности, Госпродпотребслужбе, Национальной полиции будет поручено усилить надзор за соблюдением субъектами хозяйствования санитарных норм; обеспечить осуществление мероприятий государственного контроля за соблюдением объектами торговли продовольственными и непродовольственными товарами, рынками, заведениями общественного питания установленных Минздравом правил и усилить контроль за соблюдением санитарных норм при перевозке пассажиров городским транспортом, а также пригородным железнодорожным транспортом и автотранспортом пригородного и межобластного сообщения.

Как сообщалось, в июне в Украине установлены новые антирекорды по заболеваемости COVID-19. По состоянию на 19 июня за сутки коронавирус подтвердили у 921 человека, на утро 20 июня количество новых подтвержденных случаев - 841.