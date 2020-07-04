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В Украине начал работу новый авиарейс Львов-Херсон

В Украине начал работу новый авиарейс Львов-Херсон
23:25 Сегодня Телеграф Укринформ
В Харькове сообщили об открытии нового рейса авиакомпании Sky Up.

В аэропорту «Херсон» приземлился первый самолет из Львова - таким образом открылся новый внутренний авиарейс, который соединил южный и западный регионы Украины.

Об этом сообщает директор коммунального предприятия «Херсонские авиалинии» Виталий Кучерук .

«Вы присутствуете при открытии рейса авиакомпании Sky Up. Мы ждали открытия этого рейса с 2017 года, вели переговоры. И это произошло - в условиях карантина все же нам удалось убедить авиакомпанию, которая представляет себя как лоукост-компания, летать по этому маршруту», - говорит Кучерук.

Как он отметил, цена билета - 500 гривень, в воздухе самолет - 1 час 25 минут. Он не сомневается, что рейс будет пользоваться популярностью - на юг будут ездить туристы с Западной Украины отдыхать на морские курорты, а туристы с юга Украины - на отдых в горы, будут посещать Львов. Кроме того, из Львова удобно путешествовать дальше по Европе.

Довольны тем, что теперь можно вернуться самолетом во Львов, молодожены - Ульяна Фельд и Константин Козачук. В Херсон они приехали автобусом (за такое путешествие оплатили 1650 гривень на двоих), а уже возвращаются домой самолетом. «Если сравнить с 18-20 часами, то сейчас возвращаться за полтора часа - это удобно. Экономно и по времени, и по средствам», - говорит Ульяна Фельд.

Первым рейсом в Херсон прилетело 104 человека.

Среди первых пассажиров, прибывших в Херсон, - председатель Львовского облсовета Александр Ганущин вместе с семьей, которые приехали отдыхать на Арабатскую Стрелку. Билеты они взяли онлайн на первый самолет, решили, что это удобнее, чем добираться автотранспортом. По его словам, этот рейс нужен, ведь внутренний туризм сейчас имеет огромные перспективы.

«Учитывая, что границы фактически полузакрытые, юг будет переживать новый ренессанс, и Херсонщина должна поймать этот момент. Я поздравляю - самолет супер, рейс - супер», - отметил, общаясь с журналистами, Ганущин.

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Львов, Самолет, Авиарейс.

Автор:

Телеграф
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