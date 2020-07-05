Смерть старшего епископа УЕЦ Райчинца: в Офисе Президента выразили сожаление

В Офисе Президента выразили сожаление касательно смерти старшего епископа Украинской Евангельской Церкви Василия Райчинца.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского выразили соболезнования семье и близким умершего старшего епископа Украинской Евангельской Церкви Василия Райчинца.

Об этом сообщает ОПУ в Facebook.

“Умер выдающийся религиозный деятель, старший епископ Украинской Евангельской Церкви Василий Райчинец. Всегда будем помнить его весомый вклад в развитие Церкви, налаживания государственно-церковных отношений и межконфессионального взаимопонимания”, — отметили в Офисе Президента.

“Искренние соболезнования семье и близким Василия Федоровича, а также духовенство и верующим Украинской Евангельской Церкви. Светлая ему память”, — добавляется в сообщении.