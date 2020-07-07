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Украинцам посоветовали в ближайшее время не ожидать разрешения путешествовать в ЕС

Украинцам посоветовали в ближайшее время не ожидать разрешения путешествовать в ЕС
Обновлено 11:45 Сегодня Телеграф УНН
Украина в последнее время имела отрицательный прирост заболеваемости COVID-19. Это один из критериев, которые учитывает Евросоюз, принимая решения о включении государств в список третьих стран, жителям которых разрешено въезжать на территорию ЕС. О

Об этом во время онлайн-брифинга сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"У нас в последние дни была негативная статистика в приросте заболевания (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.), а это один из критериев, на которые обращает внимание Европейский Союз при принятии решений (о включении в "зеленый список" стран - ред.). То есть не только средняя цифра на 100 тыс. населения, но и динамика прироста за последнее время. Поэтому я не ожидаю, что на следующей неделе это решение будет пересмотрено", - сказал Кулеба.

По его словам, МИД будет в дальнейшем работать с европейскими коллегами для того, чтобы, как только Украина будет отвечать необходимым показателям, сразу получить "зеленый свет" на въезд от ЕС.

"Ключевые критерии - это количество больных на 100 тыс. населения: должен быть равен или меньше среднего показателя, аналогичном в Европейском Союзе. По состоянию на прошлую неделю - он был 16 больных 100 тысяч. Второй важный критерий - динамика заболеваний за последнее время. Есть и другие критерии. Такие как взаимность, то есть ЕС будет впускать к себе граждан тех стран, которые пускают к себе граждан-членов ЕС", - добавил министр.

Как сообщалось, для въезда украинцев в условиях пандемии на сегодняшний день открыты 23 страны, но чтобы попасть в часть из них, необходимо получить въездную визу.

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Все по теме:

ЕС, МИД, Виза, Карантин, Дмитрий Кулеба.

Автор:

Телеграф
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