Airbus или Boeing: На чем летают мировые лидеры

Сегодня поговорим о самолетах, которые выбирают мировые политические лидеры. Кто выбирает роскошные и комфортные лайнеры, а кто скромные и сдержанные воздушные судна, взятые в аренду? Мы рассмотрим джеты четырех политиков: сколько стоит самолет, что в нем есть, а чего нет. А также поймем, почему лидер Японии, мексиканский правитель и американский президент выбирают Boeing, а король Иордании – Airbus.

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн

Самолет: Airbus A340-600

Эта модель считается одной из самых безопасных. 75 метров в длину. Он не только сжигает меньше топлива, чем другие самолеты, но также оборудован современными авиационными технологиями. Максимальная дальность полета - 14, 5 тысячи километров. А установленные двигатели обладают небольшим весом. Как и подобает джету, на котором летает первое лицо страны, салон обладает различными удобствами. Лидеры Иордании потратили немало средств, чтобы интерьер самолета соответствовал их статусу. Итоговая стоимость самолета: 275 миллионов долларов.

Си Цзиньпин

Самолет: Boeing 747-400

Японский лидер, генеральный секретарь центрального комитета коммунистической партии Китая выбрал самолет, который имеет отличительные характеристики, среди которых четыре мощнейших двигателя и огромный размах крыльев (почти 70 метров), максимальная скорость – более 900 километров в час. Судно очень удобное и просторное. есть даже отдельная секция, где можно отдохнуть и выспаться. Куда премьер-министр Японии обычно приглашает своих гостей. У самолета отличная аэродинамика. Интерьер самолета специально разрабатывался для того, чтобы премьеру было удобно на нем летать. Обошлось это в 300 миллионов долларов.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Самолет: Boeing 787-8 Dreamliner

если предыдущий мексиканский президент Энрике Пенья Ньето просто до безумия обожал свой самолет и даже считал его своим ребенком, то новый президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор на нем даже не летал и вообще предложил провести лотерею и победителю отдать воздушное судно. Этот самолет очень элегантен, он может развивать скорость свыше полутора 1000 км/ч и свободно прилететь от западного побережья Америки до восточного берега Азии без единой дозаправки. Все 250 пассажиров, которых он может перевозить, смогут почувствовать себя как в пятизвездочном отеле. Система воздушной фильтрации самолета является одной из самых лучших в мире. На данный момент стоимость воздушного судна составляет 130 миллионов долларов, но в 2016 году в него было вложено более 220 миллионов долларов (некоторые источники называют цифры в 400 миллионов долларов).

Дональд Трамп

Самолет: Boeing 747.

Самолет гражданской авиации Air Force One, который использует американский лидер, сделан на базе Boeing 747, только раскрашенный и улучшенный специально для президента США. Внутри много всего интересного, важного и дорогостоящего. Кстати, 1 час полета обходится 230 тысяч долларов. Это настоящая «летающая крепость» высотой с 6-ти этажный дом. Боинг оснащен сверхсекретными коммуникационными и оборонительными технологиями. Тут есть система подавления радаров, радио- и электромагнитных сигналов, защита от самонаводящихся и зенитных ракет. Проведены линии защищенной спутниковой связи. Причем все это известные публике факты, а самые важные, с точки зрения безопасности технические параметры президентского самолета, держатся в секрете. В самолете есть все условия для жизни и работы первого лица государства: от спальни, ванной и личного кабинета до командного пункта управления военными действиями, медпункта с операционным столом, кухонь, комнаты для прессы и зон отдыха других пассажиров. В самолете также есть кабинет для переговоров с экраном для проектора. Бар с шампанским, кресла и портрет Трампа на стене.

Команда пилотов и штурманов – элита военной и гражданской авиации, охранники - лучшие агенты секретной службы США.

Без дозаправки президентский борт способен пролететь 12 тысяч километров, однако, благодаря надежном модулю дозаправки в воздухе американский лидер и элита могут не приземляться вообще. Кстати, президентских самолетов всегда два: основной и запасной. Они абсолютно идентичны. Запасной всегда заправлен, также тщательно осмотрен специалистами и практически всегда сопровождает основной на случай внештатных ситуаций. Срок годности воздушного судна должен истечь в 2024 году.

Как видите, мировые политики предпочитают дорогие и комфортные самолеты, с удобствами, с продуманной безопасностью и возможностью выходить в онлайн.