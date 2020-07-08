Британия передала Украине 10 новых беспилотников

Великобритания подарила украинским пограничникам десять современных квадрокоптеров.

Это 10 новых квадрокоптеров DJI MAVIC различных модификаций, которые могут осуществлять запись в формате 4К с высоты до 6 километров. Все, что "видит" дрон, оператор видит на контрольном мониторе. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Общая стоимость беспилотников - более 1,2 млн гривен.

"Современная техника, которая позволяет днем и ночью эффективно мониторить границу с воздуха, получена в рамках двустороннего сотрудничества между администрацией Госпогранслужбы и посольством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине", - сообщает Госпогранслужба.

Новые дроны отправляют на участок Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Британская сторона также обеспечит обучение персонала, который будет использовать беспилотники.

"Беспилотные летательные аппараты являются эффективными помощниками украинских пограничников, особенно на труднопроходимых участках местности", - отмечают в ведомстве.