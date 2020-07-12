Скачать
Воскресенье, 12.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба: За неделю на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ, не менее 10 ранены
Кулеба: За неделю на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ, не менее 10 ранены
День в ООС: пятеро украинских военных ранены
День в ООС: пятеро украинских военных ранены
Десна - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча УПЛ
Десна - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча УПЛ
Сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа записал свой дебютный сингл
Сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа записал свой дебютный сингл

Языковой омбудсмен рассчитывает на скорейшую встречу с Зеленским и Шмыгалем

Языковой омбудсмен рассчитывает на скорейшую встречу с Зеленским и Шмыгалем
Обновлено 20:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что планирует в ближайшее время встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Еще на самом деле я не успел пообщаться с премьер-министром и с президентом. Я думаю, что это у нас будет в ближайшее время. Мы спланируем такие встречи для того, чтобы у нас была одна общая карта. Потому что все-таки офис Уполномоченного по защите государственного языка находится в структуре Кабмина Украины. И я искренне надеюсь на эту поддержку", - сообщил Кремень в интервью изданию "Радио Свобода".

Как сообщалось, 8 июля Кабинет министров Украины назначил на должность уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

Напоминаем, Кабинет министров 6 мая освободил Татьяну Монахову от должности уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию.

Буковина, Волынь и Луганщина: Зеленский показал видео своих поездок по Украине

Монахова в интервью СМИ главной причиной своей отставки назвала то, что за шесть месяцев в должности ей так и не удалось добиться создания Секретариата уполномоченного по защите государственного языка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Тарас Кремень.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жена Уилла Смита рассказала, как изменяла мужу
02 Нападение на авто Укрпочты: в прокуратуре раскрыли подробности
03 Пушечный гол Малиновского в ворота Ювентуса (Видео)
04 Старшая дочь Елены Кравец Маша окончила школу - снимки с выпускного
05 Петр Яр нокаутировал легендарного чемпиона Жозе Альдо (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бубонная чума: в Монголии скончался 15-летний подросток
Бубонная чума: в Монголии скончался 15-летний подросток
В России завершили доклинические испытания вакцины от коронавируса
В РФ завершили доклинические испытания вакцины от COVID-19
Пандемия: Венгрия закрывает границу для украинцев
Пандемия: Венгрия закрывает границу для украинцев
Джамала показала невероятную фигуру после родов (Фото)
Джамала показала невероятную фигуру после родов (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь