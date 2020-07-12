Языковой омбудсмен рассчитывает на скорейшую встречу с Зеленским и Шмыгалем

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил, что планирует в ближайшее время встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Еще на самом деле я не успел пообщаться с премьер-министром и с президентом. Я думаю, что это у нас будет в ближайшее время. Мы спланируем такие встречи для того, чтобы у нас была одна общая карта. Потому что все-таки офис Уполномоченного по защите государственного языка находится в структуре Кабмина Украины. И я искренне надеюсь на эту поддержку", - сообщил Кремень в интервью изданию "Радио Свобода".

Как сообщалось, 8 июля Кабинет министров Украины назначил на должность уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

Напоминаем, Кабинет министров 6 мая освободил Татьяну Монахову от должности уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию.

Монахова в интервью СМИ главной причиной своей отставки назвала то, что за шесть месяцев в должности ей так и не удалось добиться создания Секретариата уполномоченного по защите государственного языка.