Организацию "Врачи без границ" обвинили в институциональном расизме

Тысяча бывших или нынешних сотрудников медицинской организации "Врачи без границ" подписали заявление, в котором обвинили организацию в институциональном расизме. Об этом сообщает The Guardian.

"Медицинская общественная организация "Врачи без границ" является институционально расистской и усиливает колониализм и верховенство белой расы в своей гуманитарной работе, согласно внутреннему заявленю, которое подписали 1000 нынешних и бывших сотрудников", - сообщили в СМИ.

Указано, что организация также обвиняют в том, что она не признает масштабы расизма, возникающего в результате ее политики, практики трудоустройства, культуры в работе и программ "дегуманизации", которые осуществляются "привилегированным меньшинством белых людей".

"Письмо, адресованное высшему руководству и коллегам, призывает к независимому расследованию расизма в организации и к срочного проведения радикальной и структурной реформы для ликвидации десятилетий авторитарного и патерналистского управления", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в прошлом году в организации работало 65 тыс. человек, из которых 90% были наемными рабочими.