В Украине будут проводить бесплатные курсы украинского языка

Курсы планируют создать благодаря средствам из госбюджета.

Новый языковой омбудсмен Тарас Кремень заявил, что в офисе Уполномоченного по защите государственного языка планируют создать курсы по изучению украинского языка за счет средств из госбюджета.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, государственные учебные заведения и органы местного самоуправления должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан.

"Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления", - отметил омбудсмен.