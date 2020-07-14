Скачать
Вторник, 14.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: число инфицированных коронавирусом превысило 13 миллионов
Пандемия: число инфицированных коронавирусом превысило 13 миллионов
На Донбассе военные попали в засаду оккупантов: трое погибших и двое раненых
На Донбассе военные попали в засаду оккупантов: трое погибших и двое раненых
Владимир Кличко попал на обложку Forbes
Владимир Кличко попал на обложку Forbes
Самые полезные продукты, содержащие кальций
Самые полезные продукты, содержащие кальций

Юпитер вступит в противостояние с Солнцем: какие Знаки Зодиака ждут счастливые перемены

Юпитер вступит в противостояние с Солнцем: какие Знаки Зодиака ждут счастливые перемены
Обновлено 07:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Данный аспект поможет всем нам бороться с барьерами в сознании. Это очень важное событие, которое открывает для всех нас новые пути и помогает становиться лучше.

14 июля Юпитер вступает в противостояние с Солнцем, что является довольно благоприятным событием в астрологическом плане. Эксперты расскажут, какие Знаки Зодиака ожидает большой успех.

Что такое противостояние

Противостояние — это термин, который пришел из астрономии, но используется и астрологами. Это означает, что какая-либо планета, Земля и Солнце образуют одну линию, из-за чего по ночам планету очень легко найти на небосводе из-за повышенной яркости и отличной видимости.

Противостояние Юпитера и Солнца

Главное, чтобы сохранялась правильная очередность: Земля должна быть в центре, между Солнцем и конкретной планетой. Из-за этого говорят, что планета в оппозиции с Солнцем, словно Земля оказывается меж двух огней. Очевидно, что в противостояние вступить могут лишь планеты, которые находятся дальше Земли от Солнца — Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. 14 июля Юпитер будет находиться на очень близком расстоянии от Земли — примерно 600 миллионов километров.

Противостояние в астрологии

Астрологический смысл данного явления трактуется как усиление планеты. Близость Юпитера тоже сыграет свою роль. 14 число — состояние наибольшего противостояния, но Юпитер некоторое время будет виден на ночном небе довольно отчетливо — как минимум до конца июля.

Этот аспект означает, что планета начинает дарить человечеству всё самое лучшее, а негативные черты ее характера будут менее заметными или даже вовсе могут на время уйти в сторону.

Энергетика Юпитера принесет всем нам много хорошего. Например, планета поможет обрести уверенность, победить в себе негативные качества. Это будет позитивный период для всех, кто желает развиваться и становиться счастливее. В период противостояния людям не стоит сидеть без дела и пропускать мимо ушей конструктивную критику.

Знаки Зодиака, которых ожидают позитивные перемены

Позитивные перемены ждут всех нас, но для некоторых Знаков Зодиака эксперты отмечают противостояние Юпитера как наиболее удачное.

Юпитер вступит в противостояние с Солнцем 14 июля

Рак. Этим людям Юпитер поможет понять, в какой сфере или в каком конкретном деле им удастся преуспеть в обозримом будущем. Проще говоря, эта планета поможет правильно спланировать дела на ближайшие пару-тройку недель, эффективно распределить силы и время согласно нуждам.

Лев. Львы — ещё одни любимчики Юпитера, которым планета с 14 июля начнет активно помогать в организаторских делах, решении юридических проблем и неурядиц. Также Юпитер существенно усилит интуицию Львов. Она не помешает в июле, ведь этот месяц для представителей данного Знака может быть довольно проблемным.

14 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Стрелец. Этим людям Юпитер подарит больше творческое вдохновение. Всем, кто занят в креативной сфере, повезет: получится задумать больше неординарных идей и прийти к внутренней гармонии с собой. Также противостояние подарит Стрельцам больше оптимизма, веры в себя.

Рыбы. Рыбам противостояние Юпитера и Солнце поможет в осуществлении задуманного, а также просто принесет много удачи, которой порой так сильно не хватает. Этим людям можно будет запросто браться за новые дела, менять работу, условия труда и так далее. Также Рыбам будет гораздо проще знакомиться с новыми людьми.

Юпитер поможет нам побороть наши самые ужасные привычки, стать лучше в любом аспекте. Самое главное — не ждать у моря погоды, а действовать и не бояться трудностей на своем пути. Вторая половина июля должна быть богатой на позитивные события.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Солнце, Юпитер, Знаки Зодиака.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Илон Маск избивал Эмбер Херд: новые подробности в деле о разводе Джонни Деппа с актрисой
02 "СН" будет рекомендовать Песчанскую на должность главы АМКУ, а Уруского - на вице-премьера
03 СМИ: на озере Пиру найдено тело Наи Риверы
04 Внеочередное заседание Рады: Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта "Об оборонных закупках"
05 "Приняты невиданные ранее меры безопасности": Зеленский посетил заседание фракции "СН"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Огромный шанс освободиться от своей политической партии&quot;: Тшасковский поздравил Дуду с победой на выборах
Тшасковский поздравил Дуду с победой на выборах
&quot;Возникли серьезные вопросы&quot;: ЕС может пересмотреть отношения с КНР из-за ситуации в Гонконге
ЕС может пересмотреть отношения с КНР из-за ситуации в Гонконге
Внеочередное заседание Рады: Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта &quot;Об оборонных закупках&quot;
Арахамия анонсировал рассмотрение законопроекта "Об оборонных закупках"
Юпитер вступит в противостояние с Солнцем: какие Знаки Зодиака ждут счастливые перемены
Юпитер вступит в противостояние с Солнцем: какие Знаки Зодиака ждут счастливые перемены
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь