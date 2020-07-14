Юпитер вступит в противостояние с Солнцем: какие Знаки Зодиака ждут счастливые перемены

Данный аспект поможет всем нам бороться с барьерами в сознании. Это очень важное событие, которое открывает для всех нас новые пути и помогает становиться лучше.

14 июля Юпитер вступает в противостояние с Солнцем, что является довольно благоприятным событием в астрологическом плане. Эксперты расскажут, какие Знаки Зодиака ожидает большой успех.

Что такое противостояние

Противостояние — это термин, который пришел из астрономии, но используется и астрологами. Это означает, что какая-либо планета, Земля и Солнце образуют одну линию, из-за чего по ночам планету очень легко найти на небосводе из-за повышенной яркости и отличной видимости.

Главное, чтобы сохранялась правильная очередность: Земля должна быть в центре, между Солнцем и конкретной планетой. Из-за этого говорят, что планета в оппозиции с Солнцем, словно Земля оказывается меж двух огней. Очевидно, что в противостояние вступить могут лишь планеты, которые находятся дальше Земли от Солнца — Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. 14 июля Юпитер будет находиться на очень близком расстоянии от Земли — примерно 600 миллионов километров.

Противостояние в астрологии

Астрологический смысл данного явления трактуется как усиление планеты. Близость Юпитера тоже сыграет свою роль. 14 число — состояние наибольшего противостояния, но Юпитер некоторое время будет виден на ночном небе довольно отчетливо — как минимум до конца июля.

Этот аспект означает, что планета начинает дарить человечеству всё самое лучшее, а негативные черты ее характера будут менее заметными или даже вовсе могут на время уйти в сторону.

Энергетика Юпитера принесет всем нам много хорошего. Например, планета поможет обрести уверенность, победить в себе негативные качества. Это будет позитивный период для всех, кто желает развиваться и становиться счастливее. В период противостояния людям не стоит сидеть без дела и пропускать мимо ушей конструктивную критику.

Знаки Зодиака, которых ожидают позитивные перемены

Позитивные перемены ждут всех нас, но для некоторых Знаков Зодиака эксперты отмечают противостояние Юпитера как наиболее удачное.

Рак. Этим людям Юпитер поможет понять, в какой сфере или в каком конкретном деле им удастся преуспеть в обозримом будущем. Проще говоря, эта планета поможет правильно спланировать дела на ближайшие пару-тройку недель, эффективно распределить силы и время согласно нуждам.

Лев. Львы — ещё одни любимчики Юпитера, которым планета с 14 июля начнет активно помогать в организаторских делах, решении юридических проблем и неурядиц. Также Юпитер существенно усилит интуицию Львов. Она не помешает в июле, ведь этот месяц для представителей данного Знака может быть довольно проблемным.

Стрелец. Этим людям Юпитер подарит больше творческое вдохновение. Всем, кто занят в креативной сфере, повезет: получится задумать больше неординарных идей и прийти к внутренней гармонии с собой. Также противостояние подарит Стрельцам больше оптимизма, веры в себя.

Рыбы. Рыбам противостояние Юпитера и Солнце поможет в осуществлении задуманного, а также просто принесет много удачи, которой порой так сильно не хватает. Этим людям можно будет запросто браться за новые дела, менять работу, условия труда и так далее. Также Рыбам будет гораздо проще знакомиться с новыми людьми.

Юпитер поможет нам побороть наши самые ужасные привычки, стать лучше в любом аспекте. Самое главное — не ждать у моря погоды, а действовать и не бояться трудностей на своем пути. Вторая половина июля должна быть богатой на позитивные события.