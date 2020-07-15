Криклий: После возвращения из Египта или Албании проходить самоизоляцию теперь не нужно

Владислав Криклий заявил, что теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 2-х недельную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на коронавирус. Об этом сообщил глава мининфрастуктуры в Телеграме.

"Правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне".

Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19", - написал Криклий.

Также сообщалось, что в УЗ уже возобновили движение около 50% пассажирских поездов, которые курсировали перед карантином.

Сейчас ЖД путями курсируют 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных. Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ" со ссылкой на и.о. председателя правления Ивана Юрика.

Напомним, Александр Качура вместе с коллегами добился отсрочки закрытия санаторных школ-интернатов на год. Об этом политик сообщил в своем Фейсбуке.