Криклий: После возвращения из Египта или Албании проходить самоизоляцию теперь не нужно

"Правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне".
Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19", - написал Криклий.
Также сообщалось, что в УЗ уже возобновили движение около 50% пассажирских поездов, которые курсировали перед карантином.
Сейчас ЖД путями курсируют 65 поездов дальнего следования и 700 пригородных. Об этом сообщили в пресс-службе "УЗ" со ссылкой на и.о. председателя правления Ивана Юрика.
Напомним, Александр Качура вместе с коллегами добился отсрочки закрытия санаторных школ-интернатов на год. Об этом политик сообщил в своем Фейсбуке.