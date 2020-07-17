Дело Шеремета: суд продлил арест волонтеру Юлии Кузьменко

Суд продлил до сентября содержание под стражей подозреваемой по делу Шеремета Юлии Кузьменко. Кузьменко останется в следственном изоляторе до 13 сентября.
Об этом в Facebook сообщил ее адвокат Тарас Беспалый.
"Предсказуемо. Содержания под стражей до 13 сентября 2020 Юли Кузьменко. Отсутствие мужества, квалификации, здравого смысла", – прокомментировал он.
Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвался автомобиль, погиб журналист Павел Шеремет.
12 декабря 2019 года глава МВД Арсен Аваков заявил завершении следствия по делу об убийстве Шеремета и о задержании троих подозреваемых
Подозревают медика Яну Дугарь, волонтера Юлию Кузьменко и ветерана АТО Андрея Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.