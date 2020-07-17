Выкуп швейцарских часов: в чем особенности услуги

Перед тем как обратиться в элитное ломбардное заведение для того, чтобы воспользоваться выкупом швейцарских часов, необходимо убедиться в том, что у них есть оригинальная коробка и паспорт. Это даст возможность продать изделия максимально дорого.
Перед посещением ломбарда рекомендуется:
сфотографировать изделие;
отправить его на онлайн-оценку.
Также можно приложить к экземпляру фото документации и упаковки. Это позволит узнать о предварительной стоимости часов. Не стоит держать ориентир на стоимость новых изделий. Даже если часы никто не носил, при покупке с рук они считаются бывшими в употреблении, поэтому будут оцениваться дешевле по сравнению с новыми моделями.
Когда могут отказать в принятии часов
Многие заведение не принимают швейцарские аксессуары в корпусе из пластика, электронные изделия, хронометры времен СССР, неизвестные бренды, модели китайских производителей. Если часы находятся в плохом состоянии, то сотрудники могут отказаться в их приеме.
Бесплатные услуги
Среди дополнительных услуг можно воспользоваться такими предложениями:
Оценка аксессуаров. Стоит отметить, что онлайн-ломбард VIPGOLD предлагает ее всем желающим. Для этого можно использовать форму обратной связи, с помощью которой вы узнаете примерную цену часов. Придется загрузить несколько фотографий и дождаться, когда менеджер произведет оценку и перезвонит.
Можно воспользоваться социальными сетями для связи с менеджером.
Возможность пригласить оценщика домой или на работу абсолютно бесплатно.
Если стоимость покажется слишком низкой, можно установить свою цену, оставить часы в магазине на реализацию. Их хранение до продажи будет бесплатным.
Важно обратиться в известное и надежное заведение, которое сможет обеспечить предоставление качественного сервиса, оперативное обслуживание и реальную оценку стоимости товара. В этом случае вы получите действительно выгодные для себя условия сотрудничества.
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