Выкуп швейцарских часов: в чем особенности услуги

В настоящее время большая часть люксовых часов изготовлены в Швейцарии. Если говорить об их качестве, то швейцарские бренды отличаются друг от друга некоторыми нюансами. Многие мечтают стать обладателями швейцарских часов высокого качества. Носить их – одно удовольствие. Швейцарские изделия сочетают в себе совершенство технологий, статус. Каждая модель отличается характером, своими уникальными особенностями.

Перед тем как обратиться в элитное ломбардное заведение для того, чтобы воспользоваться выкупом швейцарских часов, необходимо убедиться в том, что у них есть оригинальная коробка и паспорт. Это даст возможность продать изделия максимально дорого.

Перед посещением ломбарда рекомендуется:

сфотографировать изделие;

отправить его на онлайн-оценку.

Также можно приложить к экземпляру фото документации и упаковки. Это позволит узнать о предварительной стоимости часов. Не стоит держать ориентир на стоимость новых изделий. Даже если часы никто не носил, при покупке с рук они считаются бывшими в употреблении, поэтому будут оцениваться дешевле по сравнению с новыми моделями.

Когда могут отказать в принятии часов

Многие заведение не принимают швейцарские аксессуары в корпусе из пластика, электронные изделия, хронометры времен СССР, неизвестные бренды, модели китайских производителей. Если часы находятся в плохом состоянии, то сотрудники могут отказаться в их приеме.

Бесплатные услуги

Среди дополнительных услуг можно воспользоваться такими предложениями:

Оценка аксессуаров. Стоит отметить, что онлайн-ломбард VIPGOLD предлагает ее всем желающим. Для этого можно использовать форму обратной связи, с помощью которой вы узнаете примерную цену часов. Придется загрузить несколько фотографий и дождаться, когда менеджер произведет оценку и перезвонит.

Можно воспользоваться социальными сетями для связи с менеджером.

Возможность пригласить оценщика домой или на работу абсолютно бесплатно.



Если стоимость покажется слишком низкой, можно установить свою цену, оставить часы в магазине на реализацию. Их хранение до продажи будет бесплатным.

Важно обратиться в известное и надежное заведение, которое сможет обеспечить предоставление качественного сервиса, оперативное обслуживание и реальную оценку стоимости товара. В этом случае вы получите действительно выгодные для себя условия сотрудничества.

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