Итоги 21 июля: Захват автобуса в Луцке, нардепа от ОПЗЖ облили зеленкой и коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: в каких областях выявили больше всего больных
В Украине на утро вторника, 21 июля, диагностировали более 60 тысяч случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки COVID-19 выявили еще у 673 человек, умерло 20, выздоровело 706.
Захват автобуса в Луцке
Утром 21 июля в центре Луцка террорист остановил автобус "Берестечко-Красниловка" и забаррикадировался в нем. В заложниках больше 10 человек. У мужчины при себе оружие и взрывчатка, он называет себя борцом с системой и уже выдвинул ряд требований.
В интеренете выложили видео того, как "луцкий террорист" на остановке заходит в автобус. Данное видео выложили в телеграм-канале "Лучаны".
Арсен Аваков опровергает сообщения о том, что захвативший заложников в Луцке мужчина находился на психиатрическом лечении, о чем ранее сообщал, в частности, в своем телеграм-канале Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины. Об этом Аваков сообщил пресс-службам в Луцке.
Жительница Луцка Руслана Д, которую якобы удерживают в заложниках в автобусе, по требованию террориста позвонила журналистам "Первого" и попросила, чтобы СМИ требовали от президента Владимира Зеленского видеообращение. Об этом сообщили на сайте "Первого".
Террорист Максим Кривош, который удерживает в Луцке заложников, дал разрешение сотруднику полиции передать воду в салон автобуса. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Фейсбуке.
Президент Швейцарии прибыла в Киев
В Мариинском дворце проходила встреча президентов Украины и Швейцарии. Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга вместе отправятся на Донбасс.
Владимир Зеленский ожидает, что в результате Минских переговоров 22 июля будет принято решение о прекращении огня на Донбассе. Об этом он сообщил в ходе совместного брифинга с Президентом Швейцарии Симонеттой Соммаругой.
Нардепа от ОПЗЖ облили зеленкой
Очередного нардепа облили зеленкой. Олега Волошина от партии ОПЗЖ "наказали" за заявления об отсутствии у Украины суверенитета.
"Укрзализныця" запускает еще пять поездов в курортные города
К популярным курортным городам Украины будут курсировать еще пять поездов. Билеты можно приобрести через официальный сайт Укрзализныци или в железнодорожных кассах.
Дополнительная сессия ВНО 2020 в Украине: даты тестов и список предметов
В Украине дополнительная сессия ВНО начинается с 24 июля с тестиронания по физике и завершается 10 августа тестом по химии. Об этом сообщает Фейсбук УЦОКО.
Экс-руководителю Укравотодора Новаку в Польше выдвинули официальные обвинения в коррупции
Прокуратура в Польше выдвинула официальные обвинения бывшему министру транспорта Польши и экс-руководителю Укравтодора Славомиру Новаку в руководстве организованной преступной группой, которая получала неправомерную выгоду от коррупции. Об этом сообщает пресс-секретарь ведомства Мирослава Хыр.
Качура поддержал законопроект о локализации производства в Украине
Александр Качура поддерживает экономический национализм и отечественных произодителей, поэтому он голосовал "за" законопроект №3739 о локализации производства. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.
Создателей "Очень странных дел" обвиняют в плагиате
Компания Irish Rover Entertainment подала в суд на создателей сериала "Очень странные дела" Мэтта и Росса Дафферов.
Шумоподавление, автономность и быстрая зарядка: OnePlus презентовала Buds
Вместе с гаджетом OnePlus Nord, компания компания решила презентовать новинку - свои первые беспроводные наушники.
Никакого президентства: Ким Кардашьян пригрозила Канье Уэсту разводом
Источники заявляют, что Ким Кардашьян хочет, чтобы Канье Уэст выбыл из президентской гонки "немедленно",
Звезду сериала "Лютер" Идриса Эльбу наградят спецпремией BAFTA
Актер Идрис Эльба получит специальную награду кинопремии BAFTA за активную поддержку этнического и культурного многообразия, а также открытие новых талантов.
Клип Little Big побил рекорд по просмотрам за всю историю "Евровидения"
Музыкальный клип группы Little Big на песню Uno стал самым просматриваемым роликом на YouTube.
Днепр-1 установил уникальный рекорд УПЛ
Украинский полузащитник Егор Ярмолюк стал самым молодым дебютантом в истории УПЛ.
Рестарт сезона ATP переноситься: турнир в Вашингтоне отменен
Рестарт сезона переноситься: Организаторы приняли решение отменить турнир ATP в Вашингтоне.
Заря продала своего лидера в европейский чемпионат
Крайний защитник луганской Зари Богдан Михайличенко поедет покорять чемпионат Бельгии.
Появился неожиданный кандидат на пост наставника Динамо
Сергей Ребров может во второй раз возглавить киевское Динамо.