Итоги 21 июля: Захват автобуса в Луцке, нардепа от ОПЗЖ облили зеленкой и коронавирус в Украине

В Украине на утро вторника, 21 июля, диагностировали более 60 тысяч случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки COVID-19 выявили еще у 673 человек, умерло 20, выздоровело 706.

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Захват автобуса в Луцке

Утром 21 июля в центре Луцка террорист остановил автобус "Берестечко-Красниловка" и забаррикадировался в нем. В заложниках больше 10 человек. У мужчины при себе оружие и взрывчатка, он называет себя борцом с системой и уже выдвинул ряд требований.

В интеренете выложили видео того, как "луцкий террорист" на остановке заходит в автобус. Данное видео выложили в телеграм-канале "Лучаны".

Арсен Аваков опровергает сообщения о том, что захвативший заложников в Луцке мужчина находился на психиатрическом лечении, о чем ранее сообщал, в частности, в своем телеграм-канале Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины. Об этом Аваков сообщил пресс-службам в Луцке.

Жительница Луцка Руслана Д, которую якобы удерживают в заложниках в автобусе, по требованию террориста позвонила журналистам "Первого" и попросила, чтобы СМИ требовали от президента Владимира Зеленского видеообращение. Об этом сообщили на сайте "Первого".

Террорист Максим Кривош, который удерживает в Луцке заложников, дал разрешение сотруднику полиции передать воду в салон автобуса. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в Фейсбуке.