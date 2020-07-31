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Украинцам хотят позволить самим выбирать, на какой праздник брать выходной

Украинцам хотят позволить самим выбирать, на какой праздник брать выходной
18:00 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Офис президента предлагает дать возможность работникам самим принимать решение, в какие праздники брать выходные дни.

На Банковой предлагают предоставить государственный статус отдельным религиозным праздникам и рекомендовать работодателям предоставлять выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента в указе №303.

"Предлагаем предоставить статус государственного таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда. Новый законопроект предполагает нововведение: работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, отмечающему один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии", - заявил заместитель Андрея Ермака в Офисе президента Игорь Жовква.

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По словам заместителя руководителя администрации президента, выше названный подход даст возможность обеспечить соблюдение традиций празднования нацменьшинств.

Он добавил, что эта "философия этого документа лежит в построении в Украине мультиконфесийного толерантного общества открытого типа".

Также вчера глава украинского государства издал указ, где поручил правительству "изучить вопрос о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам".

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По итогам Кабмин внесет на рассмотрение парламента соответствующий проект закона.

Напомним, содиректор программ внешней политики международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков во время презентации издания "Год деятельности президента Владимира Зеленского: достижения и просчеты", которое сегодня было представлено в Киеве заявил, что достижением действующей власти является сохранение внешнеполитического курса Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак напомнил в каком случае будут проведены выборы на оккупированных территориях.

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Владимир Зеленский, Офис Президента, Игорь Жовква.

Автор:

Телеграф
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