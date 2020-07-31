Украинцам хотят позволить самим выбирать, на какой праздник брать выходной

Офис президента предлагает дать возможность работникам самим принимать решение, в какие праздники брать выходные дни.

На Банковой предлагают предоставить государственный статус отдельным религиозным праздникам и рекомендовать работодателям предоставлять выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента в указе №303.

"Предлагаем предоставить статус государственного таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда. Новый законопроект предполагает нововведение: работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, отмечающему один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии", - заявил заместитель Андрея Ермака в Офисе президента Игорь Жовква.

По словам заместителя руководителя администрации президента, выше названный подход даст возможность обеспечить соблюдение традиций празднования нацменьшинств.

Он добавил, что эта "философия этого документа лежит в построении в Украине мультиконфесийного толерантного общества открытого типа".

Также вчера глава украинского государства издал указ, где поручил правительству "изучить вопрос о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам".

По итогам Кабмин внесет на рассмотрение парламента соответствующий проект закона.

Напомним, содиректор программ внешней политики международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков во время презентации издания "Год деятельности президента Владимира Зеленского: достижения и просчеты", которое сегодня было представлено в Киеве заявил, что достижением действующей власти является сохранение внешнеполитического курса Украины.

Глава Офиса президента Андрей Ермак напомнил в каком случае будут проведены выборы на оккупированных территориях.