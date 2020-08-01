1 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Этот день важен и для будущего года: считалось, что если в этот день пойдет дождь, то рожь на следующий год будет отличной, а урожай - богатым.

На Макрины обычно начинается ранний листопад, птицы в лесу замолкают, а оводы исчезают. Крестьяне ходили в лес за грибами, занимались уборкой овса. Полевые работы заканчивались, поэтому все были заняты сбором урожая.

Главным содержанием дня стала тема дождей и то, как они сказываются или могут сказаться на урожае. Середина июля и начало августа – пора летних гроз. Дожди, грозы с сильным ветром и молниями опасны для дозревающего, созревшего или собранного в копны хлеба, а также для сохнущего на лугах или собранного в валки сена. Кроме того, Макрина (Мокрида) – канун дня памяти Ильи пророка – самого грозового дня в году. Да и самим именем святой покровительнице этого дня "запрограммированы" сырость, дождливость и осадки. Имя преподобной Макрины в переводе с греческого означает "сухая", но наши предки вложили в него прямо противоположный смысл, и связали со словом "мокрый".

Если же лето было засушливым, а день ясным, то проводили обряд "мокрин", чтобы вызвать дождь. Главной фигурой дня становилась женщина, рожденная 1 августа, которая выполняла роль Мокрины. Она с утра наряжалась в синий сарафан, надевала красные бусы и садилась у окна в ожидании деревенских женщин, которые приносили ей колосья со своих полей. Эти колоски Мокрина собирала в сноп, который укутывала полотенцем.

Когда у дома собирались все женщины селения, одетые в белые исподние рубахи, и приходила местная знахарка-колдунья, Мокрина выходила на улицу, прихватив с собой сноп. Сноп несли к реке, где его бросали в воду и начинали топить колоски, которые должны утонуть до того, как уплывут по течению. Мокрина и другие женщины с шумом били по воде, вызывая дождь. Мужики в этот день на речку не ходили, потому что, согласно поверью, если обряд подсмотрит мужчина, то наведет беду на всю деревню.

Еще 1 августа отмечаются такие праздники:

Международный день "чайлдфри"

Международная неделя клоунов.

Что не рекомендуется делать 1 августа:

Быть грязным. Этот день идеально подходит для очищения тела, одежды и жилища.

Поднимать с земли потерянные кем-то вещи, чтобы не навлечь на себя чужие проблемы.

Есть яблоки.

Ругаться и обижаться. Это привлечет неудачи.

Приметы на 1 августа

Если полетел пух с осины - иди за подосиновиками.

Смотри осень по Макридам.

Макрида мокра - и осень мокра, суха - и осень тоже.

Вёдро на Макриду - осень суха.

Коли на Макриду мокро, то страда ненастная.

Если в тот день дождь, то будет хороший урожай орехов.

Прошли бы Мокрины, будешь с хлебом.

Если на Макриды дождь - сев озимых будет хорош.

Если при восходе солнце медленно выплывает из-за облаков - будет хороший день.

Если при ясной погоде ветер дует с восточной стороны несколько дней, а к вечеру усиливается - приближается ненастье.

Луна бледная, затуманенная - к дождю.

Лягушка не выходит из воды - к сухой погоде.

Муравьи спешно среди дня заделывают входы в муравейник - будет дождь.

Пауки делают гнезда - к холоду.

Паутина расстилается по растениям - к теплу и ясной осени.

У кого именины 1 августа?

Именины у Романа, Серафима, Евгении, Дмитрия и Степана.