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СВР: Россия имеет "реестр болевых точек" украинской экономики

СВР: Россия имеет "реестр болевых точек" украинской экономики
Обновлено 18:53 Сегодня Телеграф
Россия подготовила список "больных мест" украинской экономики и использует все возможности для ведения торгово-экономической войны против Украины.

Как написал глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк для ZN, речь идет об энергетическом шантаже, финансовом давлении, транзитно-транспортной блокаде, вытеснении украинских товаропроизводителей с традиционных рынков сбыта, дискредитации предприятий на международных рынках, инвестиционном проникновении на рынки Украины через подставные структуры.

Разведка Украины уже получила информацию о подготовленном Россией "реестре болевых точек". Посредством них она планирует нанести очень большой вред украинской экономике. 

Отмечается, что центральное место в этих списках занимают флагманы отечественной промышленности, украинские порты и транспортная инфраструктура, предприятия ТЭК и ОПК

Также отмечается, что Россия пытается сорвать диалог Украины с международными фининститутами, проводит информационные кампании в странах ЕС, навязывая мнение о ненадежности украинской энерготранспортной системы.

Особое внимание пропаганда России уделяет недопущению роста прямых иностранных инвестиций, доводя до международных партнеров искаженную информацию о коррупционных рисках и угрозах.

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Как отмечают в СВР, накануне очередных переговоров Украины с МВФ Россия через дипломатические и иные каналы доводит до авторитетных представителей иностранных банковских и деловых кругов данные о якобы нецелевом использовании Украиной кредитных средств, а также технической и гуманитарной помощи. Не пренебрегает РФ и распространением дезинформации о "экономическом упадке нашего государства вследствие коррупции" во время официальных контактов высшего российского руководства с западными лидерами.

Россия активно продвигает идею энергетического эмбарго Украины путем реализации обходных газовых маршрутов, финальным этапом которой должно стать завершение строительства проекта "Северный поток-2" и закрытие маршрутов поставок природного газа из РФ через Украину.

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Россия, Экономика, СВР.

Автор:

Телеграф
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