Повышение зарплат работников экстренной медпомощи: что в планах Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов 2 августа провел традиционный брифинг, на котором раскрыл детали плана по повышению зарплат сотрудникам экстренной медицинской помощи (ЭМП). Об этом сообщает Минздрав в Facebook.

"Экстренная медицинская помощь сейчас является приоритетом для Минздрава. Ежегодно к службе ЭМП за помощью обращается почти 6,9 млн граждан. В этой отрасли работает около 40 тысяч медработников, которые готовы сразу прийти на помощь и спасти жизнь. Однако условия, в которых им приходится работать, являются недопустимыми. На это не обращалось внимания почти за все годы независимости. Но уже с 1 июля финансирование ЭМП было увеличено на 40%, а с 1 сентября запланировано повышение зарплат медработникам, в том числе и сотрудникам экстренной медпомощи", - сказано в сообщении.

Также в Минздраве рассказали о планах по введению справедливой зарплаты для работников ЭМП. Так согласно с предложениями МОЗ к госбюджету в следующем году планируется:

установить зарплаты водителям "скорой" на уровне 10-12 тысяч

диспетчера - 12-13 тысяч

фельдшера - 14-16 тысяч

врача - 20-22 тысячи

Кроме того, в Минздраве отмечают, что в обновлении нуждается и автомобильный парк отрасли.

"На сегодняшний день это около 1800 автомобилей, которым уже более 10 лет, либо которые и вовсе выведены из эксплуатации, но пребывают на балансе станций ЭМП. В этом году Минздрав планирует закупить до 400 автомобилей, еще 1400 будут приобретены в следующие 2 года", - сказано в сообщении.

Также в министерстве заявили, что имеются конкретные показатели относительно улучшения работы ЭМП.

"Первый - это процент вызовов, которые укладываются в нормативы времени приезда. Сегодня это 31%. В 2021 он будет составлять не менее 60% и будет продолжать расти в течение 2022-23 годов. Вторым приоритетным направлением в реформировании отрасли является маршрутизация, то есть определение диагноза больного и его доставка именно в ту больницу, где ему экстренно предоставят высококвалифицированную профессиональную помощь", - отмечает Минздрав.