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Понедельник, 03.08.2020
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Итоги 3 августа: захват банка в столице и реформы в военном образовании в Украине
Итоги 3 августа: захват банка в столице и реформы в военном образовании в Украине
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Звезда "Великолепного века" показала, как выглядела 25 лет назад (Фото)

Итоги 3 августа: захват банка в столице и реформы в военном образовании в Украине

Итоги 3 августа: захват банка в столице и реформы в военном образовании в Украине
Обновлено 21:35 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Захват банка в Киеве. Проект по взаимодействию власти и общества: в Украине запустят онлайн-платформу. Проделки инопланетян: Илон Маск раскрыл "великую" тайну. В Украине реформируют военное образование.

В Украине почти тысяча новых случаев коронавируса

Люди в масках, Украина

В Украине зафиксировали еще почти тысячу новых больных коронавирусной инфекцией COVID-19. От болезни скончались уже 1 738 человек.

Проект по взаимодействию власти и общества: в Украине запустят онлайн-платформу

люди с ноутбуками

Минцифры разрабатывает единую онлайн-платформу взаимодействия органов исполнительной власти и институтов гражданского общества "ВзаємоДія", целью которой является внедрение онлайн-инструментов взаимодействия граждан и власти. Об этом заявили в министерстве на своем веб-сайте.

Новые стандарты НАТО: В Украине реформируют военное образование

Владимир Мирненко

Военные вузы Украины реформируются по специальной программе НАТО на евроатлантических ценностях и принципах. Об этом заявил глава Департамента военного образования и науки Минобороны Украины Владимир Мирненко.

Захват банка в Киеве

Захват банка в Киеве

Неизвестный мужчина зашел в отделение банка в центре Киева и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба.

Террорист, который захватил киевский бизнес-центр и угрожает взорвать его, потребовал выход в прямой эфир, сейчас с ним ведут переговоры. Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

В центре Киева мужчина в отделении банка угрожал взорвать бомбу. Спустя почти три часа узбек вышел из отделения и был задержан спецназом.

Шахтер перед Вольфсбургом продлил центрбека

Сергей Кривцов

Донецкий Шахтер продлил защитника Сергея Кривцова. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Маркевич неожиданно возглавил клуб УПЛ

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Мариуполь официально представил Остапа Маркевича в роли коуча первой команды азовцев.

УПЛ назвала лучших по итогам июля

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В июле/августе завершился чемпионат Украины по футболу 2019/20 и определились все участники еврокубков, а вылетевшей командой еще ранее оказался ФК Карпаты.

Украинские гольфистки впервые взяли награду на европейском турнире

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Одна из вещей, которые лучше всего получаются у Илона Маска, — совмещать большие достижения с ребяческим поведением в соцсетях.

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Все по теме:

Киев, Украина, Заболевание, ВСУ, Карантин, Заражение, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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