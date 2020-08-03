Итоги 3 августа: захват банка в столице и реформы в военном образовании в Украине

Захват банка в Киеве. Проект по взаимодействию власти и общества: в Украине запустят онлайн-платформу. Проделки инопланетян: Илон Маск раскрыл "великую" тайну. В Украине реформируют военное образование.

В Украине почти тысяча новых случаев коронавируса

В Украине зафиксировали еще почти тысячу новых больных коронавирусной инфекцией COVID-19. От болезни скончались уже 1 738 человек.

Проект по взаимодействию власти и общества: в Украине запустят онлайн-платформу

Минцифры разрабатывает единую онлайн-платформу взаимодействия органов исполнительной власти и институтов гражданского общества "ВзаємоДія", целью которой является внедрение онлайн-инструментов взаимодействия граждан и власти. Об этом заявили в министерстве на своем веб-сайте.

Новые стандарты НАТО: В Украине реформируют военное образование

Военные вузы Украины реформируются по специальной программе НАТО на евроатлантических ценностях и принципах. Об этом заявил глава Департамента военного образования и науки Минобороны Украины Владимир Мирненко.

Захват банка в Киеве

Неизвестный мужчина зашел в отделение банка в центре Киева и заявил, что у него в рюкзаке находится бомба.

Террорист, который захватил киевский бизнес-центр и угрожает взорвать его, потребовал выход в прямой эфир, сейчас с ним ведут переговоры. Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

В центре Киева мужчина в отделении банка угрожал взорвать бомбу. Спустя почти три часа узбек вышел из отделения и был задержан спецназом.

Шахтер перед Вольфсбургом продлил центрбека

Донецкий Шахтер продлил защитника Сергея Кривцова. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Маркевич неожиданно возглавил клуб УПЛ

Мариуполь официально представил Остапа Маркевича в роли коуча первой команды азовцев.

УПЛ назвала лучших по итогам июля

В июле/августе завершился чемпионат Украины по футболу 2019/20 и определились все участники еврокубков, а вылетевшей командой еще ранее оказался ФК Карпаты.

Украинские гольфистки впервые взяли награду на европейском турнире

Женская сборная Украины по гольфу заняла третье место на European Team Shield Championship-2020. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

"Танцы, значит танцы": Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ появится на главном паркете страны

Знаменитый украинский певец, лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец принял вызов своего коллеги Алексея Завгороднего, более известного, как Позитив, поучаствовать в новом сезоне шоу "Танцы со звездами".

Фильм про пандемию: Хоакин Феникс и Руни Мара спродюсировали новый проект

Звезды Голливуда Хоакин Феникс и Руни Мара спродюсировали новый документальный фильм о смертельных вирусах под названием "Конец медицины".

Энди Картрайт хотел уйти к любовнице, но не успел

Известный рэпер планировал бросить жену Марину Кохал и уйти к другой женщине.

СМИ: Анастасия Заворотнюк возвращается на родину после лечения

По данным СМИ, в доме Анастасии в Крекшино внезапно появились родственники – мать Валентина Борисовна, дочь Анна и сын Майк.

Проделки инопланетян: Илон Маск раскрыл "великую" тайну

Одна из вещей, которые лучше всего получаются у Илона Маска, — совмещать большие достижения с ребяческим поведением в соцсетях.