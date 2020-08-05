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Среда, 05.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 5 августа: Закон об электронном кабинете и реформа по питанию в школах Украины
Итоги 5 августа: Закон об электронном кабинете и реформа по питанию в школах Украины
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Итоги 5 августа: Закон об электронном кабинете и реформа по питанию в школах Украины

Итоги 5 августа: Закон об электронном кабинете и реформа по питанию в школах Украины
Обновлено 22:00 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Украина и Италия усиливают сотрудничество. Президент подписал закон об электронном кабинете. Питание в школах: В Кабмине одобрили реформу.

В Украине снова антирекорд по коронавирусу

Дезинфекция автомобиля скорой

За минувшие сутки заразилось рекордное количество украинцев. На 5 августа лабораторно подтверждены 75 490 случаев COVID-19, из них за сутки - 1271.

Сегодня в Украине продлили "адаптивный карантин", большая часть территории страны находится в "зеленой" зоне, но есть территории, где фиксируют еженедельные антирекорды. Об этом сообщил на заседании правительства Денис Шмыгаль.

Питание в школах: В Кабмине одобрили реформу

здание Кабмина Украины

В Кабмине утвердили План мероприятий по реформированию системы школьного питания. Обязанности Министерств и ведомств расписаны до 2023 года. Об этом сообщают в Минэкономики, торговли и сельского хозяйства.

МОН разработало рекомендации относительно старта 2020/2021 учебного года, в которых рассказало как создать безопасные условия в школе и подготовится к возможным изменениям эпидемической ситуации. Об этом сообщили в МОН.

Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий советует школам отпраздновать начало учебного года в рамках класса.

Президент подписал закон об электронном кабинете

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подписал Закон № 786-их "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц - предпринимателей", который ВР приняла 14 июля 2020. Об этом сообщили в ОП.

Противодействие нелегальной миграции: Украина и Италия усиливают сотрудничество

глава МВД Украины Арсен Аваков во время встречи с министром внутренних дел Итальянской Республики Лучано Ламорджезе в Риме

Украина и Италия усиливают сотрудничество в противодействии транснациональной преступности и нелегальной миграции. Об этом глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил по итогам встречи с министром внутренних дел Итальянской Республики Лучано Ламорджезе в Риме, передает МВД.

"Списывают, как отработанный материал": Прищепа рассказала о допинге

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5 августа в 10 часов утра состоялся первый судебный процесс по уголовному делу в отношении российского актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает телеграм-канал Life-Shot.

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Все по теме:

Украина, Кабмин, Реформы, КГГА, Образование, Школы, Рада, Заражение, Коронавирус, Владимир Зеленский, Итоги дня.

Автор:

Телеграф
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