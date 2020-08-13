Медовый Спас, или Маковей: народные приметы и запреты

Первым из трех летних праздников в честь Спасителя Медовый спас - 14 Августа.

По традиции на службу в храм необходимо взять баночку меда нового урожая, мак и воду. Освященный мед принято оставлять в церкви как милостыню.

14 августа в Медовый спас также освящают букеты-обереги. Такой букет называют маковейчик. Он состоит из полевых трав и цветов - калины, подсолнуха, душицы, василька, бархатцев, мяты, колосьев овса, полыни и обязательно маковых головок.

Христианское трактовка названия - в этот день чтят память семи мучеников Маккавеев. Также, христиане отмечают Происхождение честных древ Животворящего Креста.

Народные приметы на Маковея

Мед наделен питательными и целебными свойствами, которые помогают преодолеть многие болезни. Как гласит народная примета, на первую ложку освященного меда нужно загадать заветное желание, и оно непременно сбудется. Благословленным сладким нектаром поминали умерших родителей, угощали нищих и детей.

Традиционно считается, что после 14 августа в природе происходят определённые изменения:

пчелы перестают приносить мед в свои ульи;

ласточки улетают;

розы перестают цвести;

на траве появляется холодная роса.

Запреты на Маковея 14 августа

На Маковея строго запрещено ссориться или желать зла, проводить шумные гуляния, выполнять тяжелую работу.

Считается, что неприятности, которые пожелаешь в этот день, вернутся к тебе сторицей.

Запрещается шить, стирать, убирать, гладить, копать и строить.