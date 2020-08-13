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Медовый Спас, или Маковей: народные приметы и запреты

Медовый Спас, или Маковей: народные приметы и запреты
Обновлено 20:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Первым из трех летних праздников в честь Спасителя Медовый спас - 14 Августа.

По традиции на службу в храм необходимо взять баночку меда нового урожая, мак и воду. Освященный мед принято оставлять в церкви как милостыню.

14 августа в Медовый спас также освящают букеты-обереги. Такой букет называют маковейчик. Он состоит из полевых трав и цветов - калины, подсолнуха, душицы, василька, бархатцев, мяты, колосьев овса, полыни и обязательно маковых головок.

Христианское трактовка названия - в этот день чтят память семи мучеников Маккавеев. Также, христиане отмечают Происхождение честных древ Животворящего Креста.

Медовый Спас 2020: что нельзя делать на Маковея, традиции
Медовый Спас 2020: что нельзя делать на Маковея, традицииЧитать полностью

Народные приметы на Маковея

Мед наделен питательными и целебными свойствами, которые помогают преодолеть многие болезни. Как гласит народная примета, на первую ложку освященного меда нужно загадать заветное желание, и оно непременно сбудется. Благословленным сладким нектаром поминали умерших родителей, угощали нищих и детей.

Традиционно считается, что после 14 августа в природе происходят определённые изменения:

  • пчелы перестают приносить мед в свои ульи;

  • ласточки улетают;

  • розы перестают цвести;

  • на траве появляется холодная роса.

Запреты на Маковея 14 августа

Медовый Спас, или Маковей

На Маковея строго запрещено ссориться или желать зла, проводить шумные гуляния, выполнять тяжелую работу.

Считается, что неприятности, которые пожелаешь в этот день, вернутся к тебе сторицей.

Запрещается шить, стирать, убирать, гладить, копать и строить.

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Праздник, Медовый Спас, Маковей.

Автор:

Телеграф
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