Скачать
Четверг, 20.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 19 августа: COVID-19 в Украине, Кравчук "удивил" на переговорах в ТКГ
Итоги 19 августа: COVID-19 в Украине, Кравчук "удивил" на переговорах в ТКГ
Ситуация в Беларуси: Лукашенко не захотел говорить с Меркель
Ситуация в Беларуси: Лукашенко не захотел говорить с Меркель
Куман: Барселона – клуб моей мечты
Куман: Барселона – клуб моей мечты
Сергей Притула заявил об уходе из "Вар’яти-шоу" и завершении актерской карьеры (Видео)
Сергей Притула заявил об уходе из "Вар’яти-шоу"

Дело Гандзюк: Левину и Мангеру продлили арест

Дело Гандзюк: Левину и Мангеру продлили арест
Обновлено 02:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук
Днепровский районный суд Киева отправил под арест подозреваемых в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера и Алексея Левина.

По решению суда Мангер и Левин арестованы до 18 октября 2020 года без права внесения залога.

Трансляцию заседания вел в Фейсбуке адвокат Маси Найем.

Как сообщалось, Днепровский райсуд столицы во вторник начал подготовительное заседание по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк. На нем присутствуют фигуранты дела: председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер и экс-помощник депутата Херсонского облсовета Алексей Левин.

28 июля прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на Гандзюк.

Херсонскую активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой у подъезда её дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к её убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского - бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, которые и были внесены.

6 июня 2019 года пять непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

В Киеве задержали армянина, который "заминировал" два посольства

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину. По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ("группу Торбин") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места жительства Гандзюк. В марте суд продлил по 29 июля срок расследования дела против Левина.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

В то же время активисты заявили, что считают преждевременной передачу дела Гандзюк в суд. По их словам, работники правоохранительных органов не завершили проведение всех следственных действий.

11 июня Мангеру вручили постановление о возобновлении досудебного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Мариуполе неизвестный пытался застрелить охранника одного из предприятий

19 июня Печерский райсуд Киева арестовал Мангера до 28 июля без права внесения залога. Позднее суд продлил Мангеру меру пресечения до 11 сентября.

15 июля в Офисе генпрокурора проинформировали, что суд ограничил срок ознакомления с материалами дела для подозреваемых в организации нападения на Гандзюк и их защитников до 24 августа

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Екатерина Гандзюк, Владислав Мангер, Алексея Левин.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги 19 августа: COVID-19 в Украине, Кравчук "удивил" на переговорах в ТКГ
02 Замглавы МИДа обсудил с послом Саудовской Аравии взаимоотношения между странами
03 "Выдающийся человек": В возрасте 101 года умер Борис Патон
04 Опубликованы новые фото будущих моделей iPhone 12 в чехлах (Фото)
05 "Я думаю, что вы будете иметь выбор": Садовый вновь пойдет в мэры Львова
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Европейский совет ввведет санкции против Беларуси
Европейский совет ввведет санкции против Беларуси
Карантин: в Греции ввели новые ограничения в популярных туристических местах
Карантин: в Греции ввели новые ограничения в популярных туристических местах
Дело Гандзюк: Левину и Мангеру продлили арест
Дело Гандзюк: Левину и Мангеру продлили арест
Опубликованы новые фото будущих моделей iPhone 12 в чехлах (Фото)
Опубликованы новые фото будущих моделей iPhone 12 в чехлах (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь