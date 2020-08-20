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Депутаты придумали, как взыскать с украинцев долги за коммуналку

Депутаты придумали, как взыскать с украинцев долги за коммуналку
Обновлено 22:42 Сегодня Телеграф Фото: facebook
В Украине долг населения за коммунальные услуги перевалил за 29 млрд, и это еще без учета неуплат за электричество и газ. Учитывая данный факт нардепы придумали законопроект, который призван бороться с должниками. Совсем скоро у должников из зарплаты могут начать списывать 25% на выплату задолженности, или арестуют имущество. Об этом сообщили в в сюжете одного из телеканалов.

Жанна Яременко живет в Киеве, но имеет неоплаченные счета за квартиру в Днепропетровске. Сдавала ее в аренду, и квартиранты оставили ее с долгами в 18 000 гривень. Теперь на ее квартиру, автомобиль и всю частную собственность наложен арест.

"Они дальше мне считают долг. Я связалась с государственным исполнителем, у кого дело, он отправил мне дело. В принципе, суд прошел без меня. Я на суде не нужна, у них есть полномочия не вызывать людей в суд и накладывать арест на все имущество и все счета", - говорит Жанна. 

Подобная законодательная инициатива крайне необходима, утверждают в профильном Министерстве развития общин и территорий Украины.

"Нам надеяться на то, что будут вовремя отремонтированы тепловые сети или сети водоснабжения, или приняты меры более энергосберегающего оборудования введения, у нас таких надежд нет. Потому что достаточно большая задолженность у определенной категории потребителей", - объясняет заместитель министра Наталья Хоцяновская.

Сегодня, если вы должник и длительное время не платите за коммунальные услуги, исполнительная служба, как это произошло в случае Жанны Яременко, может претендовать на ваше имущество. Однако, законопроект дает возможность урегулировать эту ситуацию, говорит инициатор документа.

"Реструктуризация сегодня не является основной, то есть основой тех договоров. Если будет принят этот законопроект, то она будет обязательной как элемент защиты граждан перед какими-то предоставителями услуг", - пояснил народный депутат Михаил Лаба.

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Если документ все же будет принят, работать этот механизм будет следующим образом.

"Предусмотрено, что не более чем все платежи. То есть, это твоя коммуналка в этом месяце, плюс долговые обязательства с реструктуризацией максимум на 60 месяцев, не будут превышать 25%. То есть 1/4 твоего заработка, если ты трудоспособное лицо, или 20% от твоего пенсионного обеспечения", - разъяснил правозащитник Богдан Кушнир.

Если не уложились в 60 месяцев, договор о реструктуризации долга автоматически продлится. Это если вы добросовестно отдаете неуплаты. В противном случае исполнительная служба до вас доберется.

Ранее, правительство Украины предлагает освободить от НДС отдельные проекты с Польшей. 

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Все по теме:

Киев, Украина, ЖКХ, ВР, Долг, Рада, Коммуналка.

Автор:

Телеграф
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