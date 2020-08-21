Итоги 21 августа: Высокая заболеваемость, отставка Холодницкого и турецкий газ

Коронавирус не отступает: снова более двух тысяч
В Украине выявили еще 2 106 новых случаев заражения на коронавирус, при этом 637 человек выздоровели, 23 ранее заболевших умерли.
Общее количество зараженных составило на утро пятницы 100 тыс 643 пациентов, выздоровевших – 51 тыс 078, умерли с начала эпидемии от коронавируса 2 тыс 207 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года. В ВОЗ также считают, что при больших связях вирус распространяется быстрее, однако в мире есть технологии, чтобы его остановить.
Холодницкий уволился из САП
Председатель САП Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Генпрокурор Венедиктова уже подписала приказ. В СМИ появилась информация, что предположительная причина увольнения – конфликт с генпрокурором.
Состояние Навального стабилизировалось, его разрешили перевезти в немецкую клинику
Стало известно, что врачам омской больницы, где в реанимации находится Алексей Навальный, разрешили отправить его на лечение в Германию.
Сегодня сообщалось, что родственникам Алексея Навального не дают общаться с врачами из Германии, которых пустили в омскую больницу к политику.
Турция нашла в Черном море миллиарды кубов газа
С 2023 года Турция начнет добычу своего газа из месторождения, найденного в Черном море.
Турция обнаружила в Черном море крупные запасы природного газа и к 2023 году начнет его добычу. Разведку в море с 20 июля вело буровое судно Фатих, месторождение обнаружено на скважине Туна-1.
В Кабмине дали прогноз по курсу доллара
Премьер-министр Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года.
Ситуация развивается по умеренно стабильному сценарию. Курс будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и вряд ли выйдет за пределы 29 гривень до конца этого года.
Ситуация в Беларуси
Лукашенко заявил, что за протестами, якобы стоят США, цель которых — создать "санитарный кордон" между Украиной и балтийскими странами.
Президент Беларуси также заявил, что "планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают". Он утверждает, что для этого создан некий "специальный центр под Варшавой".
В АМКУ завели дело против группы компаний ROSHEN
Дело открыто о злоупотреблении монопольным положением на рынке патоки. В компании считают производство необоснованным.
Зеленская рассказала, как перенесла коронавирус
Супруга президента рассказала, что в начале болезни не было никаких симптомов. Уже в самый разгар ее болезни, стало известно, что заболел и сын Кирилл. По ее словам, он перенес заболевание в легкой форме, с незначительным повышением температуры.
В Apple случайно "слили" дату выхода iPhone 12
На официальном YouTube-канале компании Apple появилась дата выхода iPhone 12, после чего публикацию удалили.
Снежана Егорова попал в скандал
Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова оскорбительно высказалась об украинских героях. Она считает, что их подвиги - это "высокая суицидальная готовновсть". В своих выражениях актриса была максимально циничной, сравнив воинов "с наркоманами, которые за дозу готовы жизнь продать, кровь отдать последнюю".
В Кривом Роге презентовали обновленный клуб
В Кривом Роге состоялась презентация старого нового клуба Кривбасс. Собственно действующий клуб Второй лиги Горняк переименовали в Кривбасс.
Матч чемпионата Украины по футболу перенесен из-за вспышки коронавируса
Матч первого тура чемпионата Украины по футболу Львов - Минай перенесен на неопределенный срок.
Причиной этого послужила вспышка коронавируса во львовской команде.
Луческу начал в Динамо с разгромной победы над Олимпиком
В пятницу, 21 августа, матчем Олимпик - Динамо стартовал новый сезон в украинском футболе.
Шахтер в матче с тремя пенальти вымучил победу над Колосом
Сегодня, 21 августа, состоялся матч первого тура УПЛ 2020/21 Шахтер - Колос. Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 3:1 в пользу Горняков.