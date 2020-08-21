Итоги 21 августа: Высокая заболеваемость, отставка Холодницкого и турецкий газ

Коронавирус не отступает: снова более двух тысяч

В Украине выявили еще 2 106 новых случаев заражения на коронавирус, при этом 637 человек выздоровели, 23 ранее заболевших умерли.

Общее количество зараженных составило на утро пятницы 100 тыс 643 пациентов, выздоровевших – 51 тыс 078, умерли с начала эпидемии от коронавируса 2 тыс 207 пациентов.

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года. В ВОЗ также считают, что при больших связях вирус распространяется быстрее, однако в мире есть технологии, чтобы его остановить.

Холодницкий уволился из САП

Председатель САП Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Генпрокурор Венедиктова уже подписала приказ. В СМИ появилась информация, что предположительная причина увольнения – конфликт с генпрокурором.

Состояние Навального стабилизировалось, его разрешили перевезти в немецкую клинику

Стало известно, что врачам омской больницы, где в реанимации находится Алексей Навальный, разрешили отправить его на лечение в Германию.

Сегодня сообщалось, что родственникам Алексея Навального не дают общаться с врачами из Германии, которых пустили в омскую больницу к политику.

Турция нашла в Черном море миллиарды кубов газа

С 2023 года Турция начнет добычу своего газа из месторождения, найденного в Черном море.