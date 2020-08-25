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В минсоцполитики рассказали, будут ли повышать пенсионный возраст женщинам

В минсоцполитики рассказали, будут ли повышать пенсионный возраст женщинам
Обновлено 20:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Министерстве социальной политики объяснили возможные причины повышения пенсионного возраста для женщин. Об этом в эфире Украина 24 сообщил заместитель министра Николай Шамбир.

Он напомнил, что сейчас у женщин пенсионный возраст женщин составляет 59,5 лет.

Просматривать его пока не собираются.

"Если есть стаж 35 лет, то он будет неизменным, то есть разговоров о том, что будет какой-то другой пенсионный возраст, мы не ведем, потому что пенсионный возраст должен быть соответствующим продолжительности жизни в Украине.

Соответственно, состояние здоровья, качество жизни влияет на эти показатели", – уточнил чиновник.

Он не исключил повышения пенсионного возраста в случае увеличения продолжительности жизни населения. Ранее Шамбир разъяснил, кто из пенсионеров получит повышенные выплаты с 1 сентября.

Ранее, стало известно, кто из пенсионеров получит повышенные выплаты с 1 сентября. 

Также сообщалось, что в УЗ начинают пилотный проект по охране пассажирских поездов. 

Как сообщалось, Украина планирует запретить иностранцам из "красной зоны" въезд в страну на 30 дней.

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Все по теме:

Украина, Минсоцполитики, Пенсии, Пенсионер, Николай Шамбир.

Автор:

Телеграф
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