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Минималка, цена на газ и карантин: что ожидает украинцев в сентябре
Минималка, цена на газ и карантин: что ожидает украинцев в сентябре
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Минималка, цена на газ и карантин: что ожидает украинцев в сентябре

Минималка, цена на газ и карантин: что ожидает украинцев в сентябре
08:24 Сегодня Телеграф
Первый месяц осени принесет множество важных изменений: повышение минимальной зарплаты, новые правила въезда в Беларусь и в Словакию, нововведения в школах в условиях коронавируса, повышения цен на газ.

Карантин

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране правительство приняло решение продлить карантин до 1 ноября. Карантинное зонирование так же продлят. Также принято решение запретить въезд иностранцам на территорию Украины до 28 сентября.

С сегодняшнего дня в Украине обновлены карантинные зоны. В "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попало 10 городов и 11 районов. Большая часть страны все еще остается в "зеленой" и "желтой" зонах.

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Украинское правительство занялось активизацией всех сил для предотвращения второй волны коронавирусного заболевания.

Повышение минимальной зарплаты 

25 августа Верховная Рада поддержала повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. гривен с 1 сентября 2020 года. Парламент принял законопроект с изменениями в госбюджет-2020, который предусматривает такое увеличение минимальной зарплаты.

Таким образом, с 1 сентября минимальная зарплата в Украине составит:

  • ежемесячная — 5 тыс. грн (была 4 тыс. 723 грн);

  • почасовая — 29,20 грн (была 28,31 грн).

Повышение минимальной зарплаты влияет на увеличение суммы трудовых штрафов, на максимальную базу начисления ЕСВ (единого соцвзноса) и размер минимального страхового взноса, а также на трудовые гарантии (в т.ч. минимальное и максимальное ограничение размера больничных и декретных).

В Украине выросла реальная зарплата: детали

Ранее Кабмин планировал повышение минимальной заработной платы с сентября 2020 года до 5 тыс. грн, с января 2021 года — до 6 тыс. грн и с июля 2021 года — до 6,5 тыс. грн.

Повышение пенсий

Повышение пенсий, как известно, прописано в нормах Закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" и в последний раз оно происходило в июле, когда минимальные выплаты для лиц, утративших трудоспособность, выросли на 74 гривен – до 1 712 грн.

Следующее повышение пенсий (на 57 гривен – до 1 769 грн), согласно данному закону, запланировано на декабрь текущего года, однако в связи с вышеупомянутым повышением минималки до 5 тыс. грн. у 1,5 млн человек выплаты вырастут уже с сентября.

Повышение зарплат медикам

С 1 сентября предусмотрено повышение заработной платы всем медикам вторичной и третичной медицинской помощи, в том числе и работникам экстренной помощи.

"Повышение коснется как врачей, так и средний и младший медицинский персонал. Это будет довольно существенное повышение по сравнению с тем, что было раньше", – отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, планируется повышение зарплаты в размере от 25% минимальной заработной платы и до 70% должностного оклада в зависимости от должности.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом году расходы на зарплаты всем медикам суммарно увеличат почти на 8 млрд грн. Доплата среднему медперсоналу будет составлять 2 360 грн, а младшим медсестрам – 1 180 грн.

Новые правила въезда в Беларусь и в Словакию

Еще в мае 2020 года Кабмин постановил, что с 1 сентября украинцы смогут приезжать в Беларусь только по заграничным, а не по внутренним паспортам.

Решение правительства упразднило пункт соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан, который давал возможность пересечения украинского-белорусской границы на основании паспорта гражданина Украины (внутреннего). С 1 сентября постановление Кабмина вступает в силу. Отсрочку предусмотрели для того, чтобы путешественники могли заранее оформить загранпаспорта на территории Украины.

Граждане Украины, проживающие на территории Беларуси, могут оформить загранпаспорта в посольстве Украины в Минске или консульстве Украины в Бресте.

Однако вернуться на родину из Беларуси украинцы по-прежнему смогут по внутреннему паспорту и после 1 сентября. Пограничники обещают беспрепятственно пропускать граждан Украины, которые сейчас находятся в Беларуси, обратно в нашу страну по внутренним паспортам.

С 1 сентября вступают в силу новые правила въезда для иностранцев, которые временно ввела Словакия в условиях пандемии коронавируса. С 08:00 1 сентября по киевскому времени при пересечении границы от людей, которые направляются в Словакию из Украины, будут требовать подтверждение предварительной регистрации на специальной веб-странице. Подтверждение присылают на электронную почту, указанную при регистрации.

Также в связи с распространением коронавируса до 28 сентября Украина закрывает границы для иностранцев.

Новые правила в школах

Однако, учитывая карантинные ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции Covid-19, произойдет это не во всех регионах.

В частности, школы не будут работать в тех городах или районах, где будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности.

Во всех остальных – "зеленый", "желтый", "оранжевый" уровни – обучение будет проходить в обычном режиме, но с четким соблюдением правил карантина. Ознакомиться с ними можно по этой ссылке.

Верховная Рада вернется с каникул

Четвертая сессия Верховной Рады IX созыва начнет свою работу 1 сентября. После возвращения в сессионный зал парламент будет работать до 22 января 2021 года.

На время проведения четвертой сессии ВР IX созыва проектом календарного плана отведены: 10 недель – для пленарных заседаний парламента, 7 недель – для работы в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах), 4 недели – для работы нардепов с избирателями и 10 часов – на проведение "Часа вопросов к правительству".

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Банки

С 1 сентября Нацбанк изменит правила кредитных лимитов на карточках. Национальный банк установил требования для банков, согласно которым банки должны правильно и заранее информировать клиентов о кредитном лимите или его изменении. Также они должны правильно показывать средства на счете – указывать отдельно ваши деньги и отдельно сумму кредитного лимита.

Всем банкам разрешат принимать сильно изношенные банкноты. НБУ разрешил с 1 сентября всем украинским банкам принимать и передавать для исследования в центробанк сильно изношенные банкноты, тогда как ранее это могли делать только уполномоченные банки.

Повышение цен на газ

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в сентябре 2020 года на уровне 4,70 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с августом цена газа выросла на 1460 гривен (на 45%).

Об этом сообщается на сайте компании.

В сентябре газ для населения подорожает

Кроме того, "Нафтогаз" повышает годовую цену на газ для населения. В первые две недели сентября годовую цену можно зафиксировать на уровне 4,73 грн/куб. м с НДС (без стоимости распределения). С 16 по 30 сентября стоимость тарифа повышается до 5,24 грн/куб. м.

Курс доллара и цена на бензин

Предпосылок для резкого роста курса доллара нет, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

С учетом карантина объемы импорта в Украину снизились на 18%, а экспорт упал лишь на 6%. Это уравняло платежный баланс государства.

"Отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок", — сказал министр.

Осенью цены на топливо могут вырасти из-за повышения закупочной стоимости. Об этом рассказал аналитик консалтинговой компании А 95 Артем Куюн.

"Пружина между закупочной ценой и розничной сжимается каждый день. Учитывая рост закупочной стоимости за последние месяцы, осенью следует ожидать повышения цен на бензин, дизельное топливо и автогаз", — отметил эксперт.

Донбасс

Пункты пропуска на Донбассе меняют режим работы с 1 сентября. КПВВ Марьинка, Новотроицкое и Станица Луганская будут работать с 07.00 до 18.30. В направлении временно оккупированной территории пропуск будет работать до 18.00.

Выходные и праздничные дни

В сентябре 2020 года для работн

Погода в сентябре

В сентябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 14-19 градусов тепла (в горах 11-12 градусов тепла). Это на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, в Карпатах до 107 мм, что в пределах средних многолетних значений.

По данным наблюдений синоптиков, средняя месячная температура воздуха сентября составляет 12-19 градусов тепла, в горных районах 8-13 градусов тепла. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 30-39 градусов, в горных районах 22-29 градусов. Абсолютный минимум - 1-8 градусов мороза, на юге местами 0-4 градусов тепла.

Заморозки в воздухе отмечены во второй и третьей декадах, в горных районах и местами в северных и центральных областях - в первой декаде.

Среднее месячное количество осадков составляет 27-62 мм, в Карпатах и на Закарпатье преимущественно 71-125 мм.

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Карантин, Сентябрь, Минималка.

Автор:

Телеграф
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